Tour de Francia, un castillo y algunas ausencias: así ha sido el 20º cumpleaños de Félix de Dinamarca

Ha sido prácticamente perfecto, sobre todo porque ya tiene encauzada la vida por el mundo que él quiere llevar. Entre otras cosas porque ya levanta pasiones. De ahí que el príncipe Félix de Dinamarca, hijo del príncipe Joaquín y Alejandra Cristina, condesa de Frederiksborg, su primera esposa, haya celebrado el pasado 22 de julio de 2002 su vigésimo cumpleaños y haya estado, como 20 años antes en Copenhague, rodeado por su familia. Eso sí, ha habido diversas ausencias y, además, no ha sido en la capital del país. Ni siquiera en el país escandinavo, de hecho: en estas fechas, como siempre, se encuentran en Francia.

Para conmemorar esta nueva edad y su paso a la veintena, desde el Instagram de la familia real danesa han tenido a bien publicar dos nuevos retratos oficiales de quien es octavo en la línea de sucesión al trono danés -justo por detrás de su hermano mayor, Nicolás, quien es su modelo de referencia y le está siguiendo los pasos casi calcados-. En ellas, frente al mar y al campo, el príncipe ha posado con un polo rojo, color de la bandera nacional.

Pero él no estaba ni en la península de Jutlandia ni en alguna de las islas cercanas. Félix de Dinamarca ha pasado su cumpleaños en el castillo de Cayx. Este château, situado al sur de Francia, es propiedad de la realeza danesa desde 1974 (aunque data de principios del siglo XV) y donde suelen pasar sus vacaciones. Allí, rodeado del hermoso valle que forma el río Lot y por las 24 hectáreas de viñedos que producen uno de los vinos más exclusivos de la zona, su padre le ha hecho otra fotografía desayunando cereales y mermelada con varias Dannebrogs en el lugar para que se sintiese como en casa.

Félix, nieto de la reina Margarita (y bastante fans de su faceta artística, yendo recientemente a la inauguración del Museo de Cahors, donde su abuela tiene expuestas varias de sus obras), estaba, por tanto, lejos de su madre. En el castillo se encontraban su padre, la segunda esposa del príncipe Joaquín, la princesa Marie, y sus hermanos pequeños, Henrik y Athena.

Con ellos, además, disfrutó de uno de sus ídolos. Daba la casualidad de que la 19º etapa del Tour de Francia pasaba por el distrito de Cahors, al lado del castillo de Cayx, ese mismo día, por lo que no dudaron en acercarse a saludar personalmente y a felicitar por su extraordinario despliegue físico los días anteriores al ciclista del equipo Jumbo-Visma Jonas Vingegaard, uno de los grandes deportistas daneses de los últimos años, y que finalmente ha resultado vencedor de la famosa carrera, poniéndose el maillot amarillo por primera vez en su vida (tiene 25 años) y, sobre todo, por delante de su gran rival, Tadej Pogačar.

Lo que sí se sabe al cien por cien es que no asistió quien hasta ahora había sido su novia, Karen Bak, de la que se sabía muy poco, más allá de que coincidieron en el colegio de educación primaria, el Tranegårdsskolen, un centro público, donde además han estudiado otros miembros de la realeza danesa, si bien no compartieron el mismo instituto, ya que Félix asistió al Gammel Hellerup y Karen al Ingrid Jespersen. Hace algo más de un mes algunos medios anunciaron que la pareja podría haber todo definitivamente, lo cual se confirmaría con esta ausencia.

Quien tampoco estuvo ni durante el día ni en la fiesta privada posterior que le organizó su familia fue su hermano mayor, el príncipe Nicolás. Ya lo hizo cuando abandonó la formación militar dos meses después de iniciarla, algo que ya había hecho el primogénito de su padre. Y, además, Félix lo hizo por la misma razón: para dedicarse al mundo del modelaje. Esto es debido a que, aunque la realeza danesa no puede vincularse a ninguna marca ni hacer publicidad, se considera que no existe vínculo al ser una profesión en la que no hay exclusividad. Además, él y su hermano tienen permitido trabajar al no ser herederos ni hijos de heredero, por lo que no poseen un papel institucional ni cobran una asignación pública.

Nicolás debutó con Burberry y fichó por una empresa de representación española, Sight Management Studio, la cual lleva a modelos como Juan Betancourt, Xavi Serrano o Augusta Alexander y, por su parte, Félix se ha iniciado en el mundillo con una campaña para la firma de joyería Georg Jensen, en la que fue fotografiado junto con la modelo Fiona Reventlow-Grinling vistiendo piezas diseñadas por Jacqueline Rabun.

La nueva colección, llamada Reflect, está formada por pulseras, collares y anillos, todos realizados en plata, a pesar de que la marca danesa es conocida por sus productos vintages, aquellos que el orfebre que la fundó diseñó 1895 y 1915, llegando algunas de esas piezas a venderse por las 350.000 euros en subastas en todo el mundo.