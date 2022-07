La reacción de Ortega Cano Cano a la entrevista de su mujer

Ana María Aldón tiene ganas de empezar una nueva vida. Escurre las preguntas difíciles pero el mensaje que lanzó este fin de semana desde Viva la vida ha sido entendido por los Ortega Cano como un auténtico órdago.

La diseñadora asegura que, aunque todavía no hay nada decidido sobre su relación con José, ya se ha cansado de esperar. No tiene ganas de que su marido intente revertir una situación que, como publicó 20minutos en exclusiva, lleva tiempo siendo agónica y complicada: "Es una cuestión que no es de sentimientos, sino económica. Ana Maria descubrió algo que le molestó muchísimo y que, de alguna manera, le sirvió para que se le cayera la venda de una manera definitiva".

En estas mismas páginas también adelantamos que la familia del diestro le había exigido que acabara con la farsa y firmara un acuerdo de separación que satisficiera a todas las partes. Ortega está sobrepasado y, desde luego, la última entrevista de su todavía esposa le ha enervado todavía más. No entiende que le siga desafiando ante las cámaras pero en privado muestre otra actitud totalmente diferente, conciliadora, compasiva y alentadora.

En otro orden de cosas, la aparición en escena de Marc Florensa, uno de los representantes de Aldón, echando leña al fuego ha sorprendido al matador, que niega rotundamente haber sido un obstáculo en su desarrollo profesional sino todo lo contrario.

Fuentes solventes aseguran que el catalán tiene ganas de continuar en la palestra y advierte que quiere destapar, señalar y hasta arrinconar. Un manager con más sed de fama que sus clientes.