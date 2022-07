Bruselas suaviza su propuesta de reducir el consumo de gas tras la oposición de algunos países como España

La Comisión Europea llevará este martes al consejo extraordinario de Energía una propuesta diferente a la presentada la semana pasada para que los países miembros de la UE rebajen su consumo de gas. Y aunque mantiene el objetivo del recorte del 15% ante la hipótesis de que Rusia corte el suministro energético en otoño e invierno, el nuevo borrador introduce cambios que suavizan el plan y que podrían resultar determinantes para países como España, que junto a otros Estados se había mostrado totalmente en contra del planteamiento de Bruselas.

Según informa la agencia EFE, en el último borrador de texto se han planteado modificaciones que permitirían a los países pedir derogaciones a la reducción del 15% del consumo por una serie de motivos, como la situación geográfica. El objetivo que se busca es "permitir moderar las reducciones" a cambio de compromisos de los países de aumentar en lo posible las transferencias de energía entre Estados miembros.

Otro cambio introducido en la propuesta original es que sean cinco Estados -en lugar de únicamente la Comisión- los que puedan pedir la declaración del estado de alerta que pondría en marcha la obligación de recortar el consumo de gas.

Bruselas propuso la semana pasada resolver el problema de suministro que supondría un corte total del gas ruso en el centro y este de Europa exigiendo a toda la UE el mismo esfuerzo: un recorte del 15% de su consumo de gas que, si bien no llegará a los hogares, sí alcanzará a la industria. España reaccionó enseguida rechazando el plan.

"Lamento profundamente decir que España no apoya esta propuesta", afirmó horas después la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Sin citar expresamente a Alemania, afirmó que "los españoles no hemos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético". Sus hogares y sus industrias, dijo, llevan años pagando el coste de diversificarse y el Gobierno no está dispuesto a que tengan que recortar un consumo que llevaría a España a un crecimiento "cero" de su economía, como el de otros países del sur de Europa.

Las explicaciones de Ribera fueron corroboradas después por Sánchez. Ante la plana mayor del PSOE, el presidente mostró el pasado sábado su claro rechazo al plan de Bruselas. Por el fondo, pero también por las formas, al haberse presentado sin acuerdo previo entre los Veintisiete. "No podemos aceptar imposiciones sin debate", dijo, para después lamentar que la propuesta "no tiene en cuenta la situación de partida" de cada país. Eso sí, añadió después que está convencido de que se llegará a un acuerdo en el seno de la UE.