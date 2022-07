Anabel Pantoja ha sido la última expulsada de Supervivientes, quedándose a las puertas de la gran final. Pero, cuando desde el plató conectaron con la isla, Yulen no se mostró muy emocionado por el regreso de su pareja en la isla. Y Rafa Mora cree saber la razón.

"Si tenía alguna duda de los sentimientos de Yulen por Anabel, ayer me quedaron aclaradísimas", ha explicado Rafa Mora desde el plató de Sálvame. "No va a durar con Anabel más que un par de exclusivas. Me baso en que no he visto a una persona con más frialdad, menos sentimiento, menos ilusión de reencontrarse con su pareja".

"Hay cosas que no se pueden forzar y esto no da más de sí. Los sentimientos no se pueden forzar. O se tienen, o no se tienen", ha dicho Rafa Mora, totalmente convencido de que la pareja va a durar muy poco tras abandonar los dos la isla.

De hecho, el colaborador de Sálvame se ha aventurado a decir cuánto durará la pareja. "Yo creo que esto dura hasta noviembre. Hasta el Día de los Difuntos".