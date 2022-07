Rocío Carrasco desenmascara a los Mohedano ante la enfermedad de Rocío Jurado: "El final de una dio paso al principio de muchos"

Rocío Carrasco continúa sacando a la luz su verdad sobre toda la polémica familiar tras la muerte de su madre, Rocío Jurado. En el nuevo episodio de En el nombre de Rocío, su hija ha contado las verdaderas intenciones de los Mohedano ante la enfermedad de la cantante, quitándoles la careta por completo.

El verano de 2005 fue un antes y un después en la vida de los Mohedano Jurado. La más grande fue diagnosticada con cáncer de páncreas y, a partir de ahí, nada volvió a ser igual. "El final de una dio paso al principio de muchos", comienza diciendo Carrasco ante lo ocurrido desde años atrás.

Desde el primer momento, la familia sabía cuál iba a ser el desenlace de la cantante, aunque algunos no quisieran admitirlo: "El médico me dijo 'el 80% no sobrevive' y tonta de mi le dije 'me da igual, ella está en el 20% restante'"

En este episodio, denominado Matar al león, Rocío Carrasco habla por primera vez de la forma en la que la familia se tomó la enfermedad. "Mi madre contemplaba con mucha tristeza cómo tan rápido cada uno se iba ubicando cuando todavía ella no tenía claro lo que iba a pasar... ¿Por qué lo tenían tan claro los demás?", dice con dardo incluido a rostros como Rosa Benito.

En cuanto al cambio de testamento, Rocío Carrasco asegura que su madre fue a hacerlo "después de esa rueda de prensa". En el "despacho de Ana Iglesias", la cantante modificó la repartición para proteger a su hija: "Si a la jauría no le dejaba bien servida, me iban a comer".