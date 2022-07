Gloria Camila se cierra las redes sociales por los continuos ataques e insultos de los 'haters'

Gloria Camila vive un momento convulso. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano lleva semanas en el foco mediático, primero por la docuserie de su hermana, Rocío Carrasco, y, después, por la polémica que gira en torno al matrimonio entre su progenitor y Ana María Aldón.

Cruces de declaraciones y dimes y diretes que han tenido, como casi siempre, repercusión en las redes sociales, donde los haters no dejan de acosar e insultar a la actriz y colaboradora de televisión.

La joven tiene que leer cada día unos mensajes muy duros, lo que le ha llevado en más de una ocasión a pedir protección en este sentido. Finalmente, ha tomado una drástica decisión: cerrarse su perfil de Twitter.

Sonados no solo han sido los encontronazos entre Gloria Camila y Ana María Aldón. La hija de esta última, Gema Aldón, explicó hace unos días que, a día de hoy, no tenía relación con ella, aunque en el pasado sí que habían sido amigas.

"No hay relación, las veces que nos hemos visto 'hola y adiós'. Hay cosas y actitudes que no me gustaban con mi madre y decidí apartarme. Conmigo no ha tenido ninguna mala actitud porque yo corto rápido, pero no me gustan muchas actitudes con mi madre. Los gestos, las miradas... creo que mi madre vale mucho más de cómo la valoran", aseveró.

Por su parte, Ana María Aldón recordó que había cosas que no se sabían y que no se le podía echar a ella toda la culpa del distanciamiento. En esa línea, Gema contó que Gloria Camila tenía su cuenta bloqueada en Instagram desde hace un tiempo.

"Sí le he escrito algún mensaje a Gloria Camila. Soy persona, es mi madre, y me duele. Son muchas cosas. Le mandé un mensaje y no tuve respuesta y me ha bloqueado", confesó.