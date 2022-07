Gema Aldón explica el origen de su enemistad con Gloria Camila

Déjate querer estuvo protagonizado, en su última entrega, por Ana María Aldoón y su hija, Gema Aldón. La entrevista había generado mucha expectación después de que Ana María decidiera no aparecer en medios de comunicación hace, aproximadamente, un mes, y dejó claro que las Aldón se encuentran en un momento muy negativo con los Ortega Cano.

Gema Aldón quiso darle, en medio del caos, una sorpresa a su madre e insuflarle los ánimos que le faltan, pero también aportó algunos datos sobre la creciente enemistad con los Ortega Cano.

"Aquí estoy yo para levantarla. Cuando la veo y está conmigo sí que la veo feliz, pero creo que ella no es feliz con la vida que tiene. Me fui de esa casa porque necesitaba estar con mi gente, con mi abuela, en Sanlúcar", recordó Gema Aldón.

Esto es para enmarcar: Gema Aldón dice que no le gustan gestos que ha tenido Gloria Camila hacia su madre. “No es un insulto, ni una pelea. Son las miradas. Mi madre vale mucho más de cómo la valoran.” Así se lo hizo saber a Gloria Camila y la bloqueó.



Sobre Gloria Camila, explicó que a día de hoy no tenía relación con ella, aunque en el pasado sí que habían sido amigas. "Ahora mismo no hay relación, las veces que nos hemos visto 'hola y adiós'. Hay cosas y actitudes que no me gustaban con mi madre y decidí apartarme. Conmigo no ha tenido ninguna mala actitud porque yo corto rápido, pero no me gustan muchas actitudes con mi madre. Los gestos, las miradas... creo que mi madre vale mucho más de cómo la valoran", aseveró.

Por su parte, Ana María Aldón recordó que había cosas que no se sabían y que no se le podía echar a ella toda la culpa del distanciamiento. En esa línea, Gema contó que Gloria Camila tenía su cuenta bloqueada en Instagram desde hace un tiempo.

"Sí le he escrito algún mensaje a Gloria Camila. Soy persona, es mi madre, y me duele. Son muchas cosas. Le mandé un mensaje y no tuve respuesta y me ha bloqueado", confesó.