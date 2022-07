La mala relación entre Gema Aldón y Gloria Camila sigue en su punto más álgido. La hija de Ana María Aldón explicó en Déjate querer los motivos de que entre ellas no hubiera buena relación, e incluso llegó a desvelar que la hija de Ortega Cano la había bloqueado en Instagram.

Con el matrimonio de su madre con el torero cuestionado por todos, Sálvame se ha puesto en contacto con Gema Aldón para que confirmara no solo la separación, sino para que desvelara la relación actual con Gloria Camila, y Gema ha querido dejar todo claro... más o menos.

"Lo que Kiko Hernández diga... Yo sé lo que hay. A mí no me hace falta que nadie diga nada. En los matrimonios no se mete nadie, es un tema que no me concierne. Yo estoy muy bien, muy tranquila", ha explicado Gema Aldón, que no ha confirmado ni desmentido nada.

"No hay paso al frente ninguno con Gloria Camila. La relación está igual. No quiero tener relación con ella. Lo que no me aporta, lo aparto. Y habría que tener en cuenta que la familia Ortega, la familia Aldón y la familia Ortega Aldón son totalmente diferentes", ha añadido.