Comienza la batalla entre Rishi Sunak y Liz Truss: un mes para seducir a los militantes y ser el nuevo inquilino de Downing Street

Al final no ha habido sorpresas. Seguramente, los diputados del Partido Conservador británico piensen que ya han tenido bastante "acción" con Boris Johnson. Ahora aspiran a seguir en el poder pero con más tranquilidad. El exministro de Economía, Rishi Sunak, y la ministra de Exteriores, Liz Truss, se disputan desde ya el liderazgo del partido y el cargo de primer ministro.

Eran los favoritos, especialmente el primero, cosa que se confirmó en la última votación. Sunak logró 137 votos del grupo parlamentario tory, por los 113 de Truss. La candidata de la militancia, Penny Mordaunt, se quedó por el camino, con sus 105 apoyos.

El receso parlamentario de verano empieza este 21 de julio. Desde ahora, los dos finalistas se enfrentarán en unas elecciones por correo entre los cerca de 200.000 afiliados del Partido Conservador y harán campaña por todo el país. Todo para que el 5 de septiembre ya haya un nuevo líder y, en consecuencia, un nuevo primer ministro e inquilino del 10 de Downing Street.

Rishi Sunak y Liz Truss. EP

Rishi Sunak, el chico del dinero

"Durante mucho tiempo se le consideró el favorito para suceder a Boris Johnson... pero sus opciones parecen haberse reducido tras verse envuelto en abril en un escándalo: su millonaria esposa utilizó argucias legales para evitar pagar millones en impuestos en Reino Unido". Eso escribimos nosotros y muchos otros medios en cuanto se inició el proceso para suceder a Johnson. Pero no, a ojos de sus compañeros de partido Sunak es el mejor candidato. Ha estado por delante desde el primer momento.

Mis padres emigraron a Reino Unido. Soy de esa generación de personas que han nacido aquí y sus padres no"

Los padres de Sunak llegaron al Reino Unido desde el este de África y son de origen indio. Él nació en Southampton en 1980, donde su padre era médico de cabecera y su madre tenía su propia farmacia. "Mis padres emigraron a Reino Unido. Soy de esa generación de personas que han nacido aquí y sus padres no... ellos vinieron a este país para tener una vida", dijo en una entrevista con la BBC en 2019.

Rishi Sunak. FLICKR/HM TREASURY

Fue a un exclusivo colegio privado y luego, a Oxford a estudiar filosofía, política y economía. Pero entre medias, en verano, Sunak trabajó como camarero en Southampton. Tras Oxford, estudió un MBA en la Universidad de Stanford.

Allí conoció a la que más tarde sería su esposa, Akshata Murthy, hija de Narayana Murthy, multimillonario indio y cofundador del gigante informático Infosys. La pareja tiene dos hijas. Se cree que Sunak es uno de los diputados más ricos, pero nunca ha dado detalles concretos que lo confirmen.

Sabe qué es y cómo se comporta el dinero. De 2001 a 2004, fue analista de Goldman Sachs y más tarde socio de dos fondos de cobertura. Desde 2015 es diputado conservador por Richmond (Yorkshire). Llegó a ser ministro junior en el Gobierno de Theresa May antes de ser nombrado secretario jefe del Tesoro por su sucesor, Boris Johnson. Luego, fue ascendido a ministro de Economía en febrero de 2020, o sea, justo cuando comenzaba la crisis del coronavirus.

Sabe qué es y cómo se comporta el dinero. Su mujer es multimillonaria y él fue analista de Goldman Sachs

Pero, como dice la BBC, "para mucha gente parecía una mano firme y tranquilizadora en el timón". En la primavera de 2020, Sunak anunció ayudas por valor de 350.000 millones de libras y sus índices de popularidad se dispararon. Luego, como a esa crisis le han sucedido otras, esa popularidad cayó y algunos críticos conservadores se preguntaron si un millonario podía comprender lo que es la presión por el coste de la vida en los hogares británicos.

Rishi Sunak en Downing Street EFE

Tras el escándalo de los impuestos que su millonaria mujer no pagaba en Reino Unido, ella misma anunció que empezaría a pagarlos allí, como cualquier otra ciudadana, y así poder aliviar la presión política sobre su marido. Pero los laboristas preguntaron si Sunak se había beneficiado del uso de paraísos fiscales.

El diario The Independent sugirió que sí y publicó un informe que afirmaba que Sunak figuraba como beneficiario de fideicomisos en paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán en 2020. Un portavoz del entonces ministro, que no él, dijo que "no reconocía" esas afirmaciones.

Los laboristas preguntaron si se había valido de paraísos fiscales y 'The Independent' publicó que en 2020 figuraba como beneficiario de fideicomisos en dos de ellos

¿Y hacia el futuro? Al principio Sunak fue un firme partidario de Boris Johnson, pero ha dimitido diciendo que sentía que su propio enfoque de la economía era "fundamentalmente demasiado diferente" al del primer ministro. Se presenta como alguien que no recortará los impuestos hasta que la inflación esté bajo control.

Votó a favor del acuerdo del Brexit de Theresa May las tres veces que se presentó al Parlamento. Hizo campaña a favor de la salida de su país de la Unión Europea. En aquellos días le dijo al Yorkshire Post que creía que el Reino Unido sería "más libre, más justo y más próspero" fuera de la UE.

Rishi Sunak, en el Parlamento EP / Jessica Taylor / Uk Parliament

Dijo que el cambio de las normas de inmigración era otra de las razones fundamentales para votar a favor de la salida del club europeo: "Creo que una inmigración adecuada puede beneficiar a nuestro país. Pero debemos tener el control de nuestras fronteras". Lo dice él, que pertenece a una generación nacida en el Reino Unido pero con orígenes extranjeros.

Estaría en el templo el fin de semana -soy hindú-, pero también en el partido del Southampton, los sábados"

Dice Sunak que esa identidad suya le importa. ¿Racismo? En aquella entrevista de 2019 a la BBC, dijo que había tenido la suerte de no haber tenido que soportar mucho racismo, pero sí algunos episodios. No obstante, este candidato a liderar a los conservadores británicos asegura que "no puede concebir que eso ocurra hoy" en el Reino Unido.

Cuenta el Mirror que Sunak es propietario de cuatro coches y aficionado a las fotos muy posadas en Instagram. Fue objeto de burla por promocionar una rebaja temporal del impuesto a los combustibles utilizando el coche de otra persona. Las cámaras también captaron el embarazoso momento en el que luchaba por usar su tarjeta bancaria para pagar.

Y la fe... la sacra y la otra. "En términos de educación cultural, estaría en el templo el fin de semana -soy hindú-, pero también estaría en el partido de los Saints (el Southampton) también un sábado: haces todo, haces ambas cosas", comenta. De un lado y del otro, por cómo empezó y por cómo continúa, lo de Sunak es la confirmación de que el "sueño británico" existe.

Liz Truss, ¿la nueva Maggie?

Si esta mujer de 46 años llega a ser primera ministra del Reino Unido será su segunda vez. Porque ya en el colegio, Liz Truss interpretó una vez a Margaret Thatcher en una obra de teatro. Si el 5 de septembre lo consigue realmente, éste podría ser el inicio perfecto de la serie que luego -estupenda como siempre- haga la BBC.

De niña la recuerdan cantando junto a su madre "Maggie Maggie Maggie, fuera, fuera" (en referencia a Thatcher)

Nació en Oxford en 1975 en el seno de una familia de izquierdas. La propia Liz describe a sus padres, un profesor de matemáticas y una enfermera, como "de izquierdas". De niña la recuerdan cantando junto a su madre "Maggie Maggie Maggie, fuera, fuera" (en referencia a Thatcher).

Liz Truss Chris McAndrew - WIKIPEDIA

A los cuatro años la familia se trasladó a Paisley, en Escocia. Luego, a Leeds, donde ella asistió a una escuela secundaria estatal. Su hermano menor le contó al programa Profile de la BBC Radio 4 una anécdota que dice mucho del carácter de Truss: cuando jugaban a juegos de mesa, como el Cluedo o el Monopoly, la joven Liz odiaba perder y a menudo desaparecía antes de arriesgarse a no ganar.

Como Sunak, tambien ella estudió en la Universidad de Oxford, donde estudió filosofía, política y economía. Ya en aquel momento había iniciado su viaje a la derecha. Cuenta la BBC, que Liz participó activamente en la política estudiantil, inicialmente por los demócratas liberales y más tarde por los conservadores.

Cuando jugaban al Cluedo o al Monopoly, la joven Liz odiaba perder y a menudo desaparecía antes de arriesgarse a no ganar

Entró en el mercado laboral trabajando como contable para Shell y Cable & Wireless. Con 26 años, Truss fue candidata tory por Hemsworth y Calder Valley en las elecciones generales de 2001 y 2005, pero no consiguió ganar ninguno de los dos escaños. En 2006 fue elegida concejala de Greenwich (sureste de Londres). A partir de 2008 trabajó como subdirectora de Reform, un grupo de reflexión de centro-derecha.

Liz Truss. WIKIPEDIA/US Ambassador to UK

En 2010, consiguió por fin ser elegida diputada (el de South West Norfolk). En ese tiempo, como si la misma Thatcher le hubiera pasado las notas, fue coautora de un libro titulado Britannia Unchained, en el que recomendaba eliminar la regulación estatal para impulsar la posición del Reino Unido en el mundo. Según la BBC, Truss se estaba destacando entre los tories como defensora de las políticas más libres de de libre mercado.

Dos años después de convertirse en diputada, en 2012, entró en el Gobierno como ministra de Educación. En 2014, pasó a ser ministra de Medio Ambiente y después, en 2016, Theresa May la convirtió en ministra de Justicia. Sólo un año más tarde ya era secretaria jefe del Tesoro, un puesto en el centro del programa económico del Gobierno.

Diputados la describen como "una nueva Maggie", y otros usan la palabra "chiflada" para referirse a ella"

Según The Guardian, esta mujer levanta reacciones muy diferentes. Mientras que varios nuevos diputados la describen como "estupenda" o "una nueva Maggie", otros, más bien escépticos, usan la palabra "chiflada" para referirse a ella.

Lizz Truss. A. ORTEGA / EUROPA PRESS

Durante el referéndum para el Brexit, Truss hizo campaña a favor de la permanencia, escribiendo en The Sun que dejar la UE sería "una triple tragedia: más normas, más formularios y más retrasos a la hora de vender a la UE". Sin embargo, más tarde cambió de opinión, argumentando que el Brexit ofrecía una oportunidad para "sacudir el funcionamiento de las cosas".

Ya con Boris Johnson en Downing Street pasó a ser secretaria de comercio internacional. Luego ascendió, en el Gobierno y en el partido. El año pasado, con 46 años, Liz Truss se convirtió en la segunda mujer ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido.

Descrita como muy liberal en lo económico, sin embargo, ha defendido las subidas de impuestos que Johnson tuvo que aprobar

Cuando Rusia invadió Ucrania, adoptó una línea dura, insistiendo en que todas las fuerzas rusas debían ser expulsadas del país. Incluso se enfrentó a las críticas tras expresar su apoyo a los británicos que quisieran ir a Ucrania a luchar.

Descrita como muy liberal en lo económico, sin embargo ha defendido las subidas de impuestos que el Gobierno Johnson tuvo que aprobar. Eso sí, está en contra de un impuesto a las grandes petrolíferas.

Cuida sus redes sociales, donde posa con una cuidada coreografía, que incluye -dice el Daily Mirror- desde salir a correr por el puente de Brooklyn a posar en un tanque como hizo en su día Margaret Thatcher.