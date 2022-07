Muy a su pesar, el pasado 19 de junio Santi Millán se convirtió en tendencia en las redes sociales tras la filtración en internet un vídeo íntimo donde el presentador y actor se graba manteniendo relaciones sexuales con una mujer.

"No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito", aseguró Millán sobre las imágenes.

Paralelamente, tras varios stories en Instagram, que muchos seguidores empezaron a intentar descifrar por si eran indirectas, Rosa Olucha, pareja del presentador, también habló y lo hizo para salir en su defensa.

"A todos los que me preguntáis 'cómo estás' o me decís cosas del tipo 'lo siento, tienes todo mi apoyo', os comento… Lo primero yo estoy bien. Deberíais de preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más", destacó en sus stories de Instagram.

Santi Millán, desnudo. INSTAGRAM

"No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya", defendió. "Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto".

Ahora, semanas después, y durante sus vacaciones en Menorca, la pareja desconecta del trabajo y de todo lo ocurrido a bordo de una espectacular embarcación.

Olucha ha dado buena cuenta de estas jornadas de relax y risas y ha publicado en sus redes una foto del presentador, dándose un chapuzón, tal y como Dios lo trajo al mundo.