¿Cómo afecta el calor a nuestros perros? A partir de los 32 grados el riesgo es extremo

La ola de calor no da tregua y no solo nos afecta a las personas, nuestras mascotas también sufren las altas temperaturas y, por ello, también debemos tener cuidado de cuándo sacamos a pasear a nuestros perros o cuando hacemos alguna actividad física con ellos. Conocer qué temperaturas pueden soportar es clave para no arriesgar su salud y evitar los golpes de calor.

Según un gráfico de la Dirección General de Derechos de los Animales del Gobierno de España, el calor no afecta a todos los perros por igual, el tamaño, su condición física, si está en sano o no, la raza y la edad, influyen a que les afecte más o menos las altas temperaturas.

Cuando se trata de un perro pequeño, el riesgo es moderado y deberemos vigilar los exteriores si la temperatura sobrepasa los 23 grados, mientras que si alcanzamos los 29 grados el perro ya está en un riesgo alto. En el caso de los perros medianos ocurre igual, deberemos estar atentos con más de 23 grados y considerar no salir o estar en exteriores con más de 29.

Los perros grandes toleran un poco peor el calor, suponiendo los 21 grados un riesgo moderado y los 26 uno alto. Cabe destacar que, independientemente del tamaño, es peligroso para todos los perros salir o realizar cualquier actividad física a más de 32 grados (en perros grandes a los 29).

Además, otros factores como si el animal tiene sobrepeso, si pertenece a una de las razas braquicéfalas o si tiene menos de seis meses o es anciano, les sumará un grado de peligrosidad a esta escala. Por suerte, podemos bajar el riesgo si evitamos que estén expuestos al sol o si tienen acceso a agua fresca.

Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la regla de los cinco segundos que debemos cumplir en verano si salimos a pasear con nuestros peludos, que consiste en tocar el suelo con la mano y comprobar si aguantamos cinco segundos el calor. Si no somos capaces de hacerlo, significa que tampoco las mascotas pueden, por lo que tendremos que buscar un lugar con sombra o césped para pasear a nuestros amigos caninos sin peligro de dañar sus patas.