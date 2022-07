Eva Cobo reaparece 18 años después y habla por primera vez de la trágica muerte de su hija: "Caí en una depresión muy fuerte"

Eva Cobo conquistó a los cinéfilos a finales de los ochenta y, sobre todo, principios de los noventa. La actriz se convirtió en chica Almodóvar al actuar en Matador. Y no solo eso, también llegó a compartir escena con Jackie Chan en Operación Condor. Además, fue uno de los personajes más seguidos por la prensa rosa al mantener relaciones sentimentales con hombres muy conocidos, como es el caso de Toni Cantó. Sin embargo, hace 18 años que decidió retirarse de la vida pública.

La actriz, que ahora es empresaria de su propia línea de aceites, ha dado una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola! y ha tratado temas muy importantes en su vida como su retirada de la profesión, la trágica muerte de su hija de 18 años y la depresión que le provocó, así como su actual relación con Toni Cantó, su expareja y padre de la fallecida.

La catalana decidió apartarse de su actividad profesional en 2004 cuando tuvo a Roberto, su hijo pequeño. "El padre de mi segundo hijo me pidió que abandonara la profesión", ha dicho Cobo, que también quiere aclarar que no fue una decisión difícil porque apostaba "por un proyecto familiar".

En 2011 vio como su vida cambiaba por completo cuando su hija Carlota, de 18 años y fruto de su relación con el político, perdió la vida en la carretera. La joven iba junto a su novio en el coche cuando un kamikaze chocó contra ellos. Y sucedió tan solo el día después de regresar ella de visitar a su niña.

Esa trágica pérdida fue un duro golpe para la actriz. "Caí en una depresión muy fuerte y estuve un año sin poder salir prácticamente de la cama. (...) ¡No podía entender que los autobuses siguieran circulando, que la gente siguiera su vida como si nada!", ha confesado Cobo muchos años después.

Tras el suceso y por recomendación, la intérprete decidió mudarse a Londres, donde vivió nueve años y montó dos negocios: "Uno para llevar a niños españoles a estudiar a colegios británicos y otro de importación de productos españoles".

Carlota es precisamente la hija que tuvo con Toni Cantó, con quien actualmente no tiene "ninguna" relación. Sobre los giros laborales del entonces actor, Eva Cobo ha sido clara: "No tengo ninguna relación con él. Ni la tuve antes del accidente de mi hija, ni después. Así que no tengo nada que opinar".