La retirada del amianto en colegios e institutos madrileños será una realidad durante 2022

El amianto (mineral de origen natural cuyas fibras se pueden separar en filamentos finos y duraderos), prohibido en España desde 2002, sigue presente en restos de construcciones, aislantes o piezas mecánicas, provocando graves problemas de salud. Para poner solución a esto, la Comunidad de Madrid ha señalado este lunes que invertirá más de 1.4 millones de euros en la retirada de este material de centros educativos de la capital durante 2022.

Estas labores de desamiantado se encuentran integradas en el marco del plan para la eliminación de los materiales con presencia de fibrocemento en los colegios e institutos madrileños que está realizando el Gobierno regional.

Concretamente, la Consejería de Educación y Universidades ha informado en un comunicado que se quitará de las cubiertas del centro público de Educación Infantil y Primaria Meseta de Orcasitas, de Villaverde y del CEIP Vicálvaro, del distrito del mismo nombre; de los techos de los gimnasios del colegio Doctor Tolosa Latour y del Carlos Sainz de los Terreros, ambos de Puente de Vallecas, y del Pinar del Rey del Hortaleza; del techado del comedor del Manuel Núñez Arenas, también de Puente de Vallecas; y de algunos elementos del centro de Primaria Méjico y de Educación Especial Infanta Elena de Ciudad Lineal.

Además, para el año 2023, el Ejecutivo regional está planificando actuaciones para la reconstrucción integral, incluyendo la retirada de la cubierta oculta de fibrocemento del CEIP Ciudad de Jaén de Usera, por importe aproximado de 400.000 euros. Asimismo, se llevará a cabo la reposición de la techumbre del Complejo Educativo Ciudad Escolar San Fernando de Fuencarral, que supondrá una inversión de alrededor de 250.000 euros.

La Consejería señala que este material no conlleva "directamente una situación de riesgo", dado que el amianto no es un gas, un vapor o una sustancia radiactiva y sus fibras no se desprenden de forma natural, sino que es necesario que se produzca "una manipulación o alteración de dichos materiales" para que tenga lugar la liberación y emisión de las fibras.

Con la puesta en marcha de este plan para eliminar progresivamente el amianto de todos los centros educativos, la Comunidad de Madrid se marca como objetivo su total desaparición en 2028.

Los peligros del amianto

Solo por estar en contacto con el amianto no supone gran riesgo para la salud. En cambio, cuando el contacto es prolongado y se manipula el material, es otra cosa. Las fibras pasan al aire y pueden respirarse con facilidad.

El amianto puede provocar graves enfermedades en el aparato respiratorio. El cáncer de pulmón es la más mortal de las que afectan. El amianto es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un cocarcinógeno, es decir, un agente externo físico, químico o biológico capaz de producir cáncer, como es el tabaco.

Otra de las enfermedades es el mesotelioma maligno, otro cáncer, pero que afecta a la pleura y al peritoneo. Suele aparecer en los expuestos al amianto por motivos laborales. Los síntomas pueden no aparecer hasta 20 o 30 años después de la exposición.