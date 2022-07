Rocío Carrasco desmiente con pruebas las mentiras de Raquel Mosquera sobre la herencia de su padre

Rocío Carrasco y Raquel Mosquera se encuentran totalmente inmersas en una guerra mediática por la herencia del que fue uno de los mejores boxeadores del país. Tras las acusaciones de la peluquera, un nuevo episodio de la docuserie En el nombre de Rocío ha salido a la luz. Precisamente en él, la hija de Pedro Carrasco desmiente con pruebas la versión que da sobre el tema la segunda mujer de su padre.

La hija de Rocío Jurado ha contestado a la supuesta situación económica que ha revelado su tío Amador Mohedano. "No soy millonaria", ha dicho Carrasco, puesto que él dijo que le había dejado "un legado de dos millones de euros".

"¿Qué? ¿Mi padre? ¿Que si es verdad? No, claro que no. Mi padre no era millonario ni muchísimo menos", ha desvelado tajantemente para desmentir las acusaciones del exmarido de Rosa Benito.

No quiero subir nada del capítulo 4, pero es que quiero que todo el mundo vea lo mentirosa que es Raquel Mosquera. Rocio Carrasco adjunta pruebas: #EnElNombreDeRocio4

Rocío Carrasco ha hablado con pruebas para desmentir las supuestas versiones de la herencia de su padre. Ha dejado claro que le correspondían 38.862.554 pesetas, es decir, 233.568,65 euros. Así ha desmontado las teorías de un falso millonario legado.

Sobre Mosquera, Rocío ha asegurado que no ha querido perjudicarle en ningún momento. "No me metí en ningún tipo de historia con ella, me metí a hacer lo que podía ser mejor para ella", ha confesado con sinceridad.

"Ni yo me aprovecho de la enfermedad de nadie, ni yo dejo en mala situación a nadie, ni yo le hago nada malo a nadie. Yo lo que hago es portarme demasiado bien con una persona que luego me lo ha agradecido como me lo ha agradecido y esto demuestra que todo el tiempo que ha estado hablando es mentira", terminó diciendo para poner fin a un asunto que lleva años tratándose y no parece acabar nunca.