Ibai Llanos se convierte en agente inmobiliario con su nueva serie para YouTube: visitará las casas más lujosas de España

Ibai Llanos sigue trabajando con Fotocasa, la empresa inmobiliaria que patrocina al streamer desde hace años. Tras una colaboración en la que regalaron una casa de lujo para pasar las vacaciones, ahora ha dado un paso más y se convierte en vendedor.

Inspirado en Coreano Inmuebles, un youtuber que Llanos siempre comenta en su canal, ha nacido "Ibai Inmuebles", una serie para YouTube donde se grabará visitando las casas más impresionantes de la plataforma.

El proyecto comenzó a formarse en mayo, cuando sus seguidores pudieron elegir entre tres diferentes mansiones para que el vasco enseñara con su ya característica gracia.

❗️|| Ibai hará un video para Youtube en el que visitará una casa que aparece en Fotocasa y hará un tour en dicho video. Podéis votar por vuestra favorita, la elegida se anunciará el martes 24 e Ibai Inmuebles la visitarla.



🔗 https://t.co/BuaY9I3JUK — Info Ibai (@INF0IBAI) May 19, 2022

Ahora, Llanos ha anunciado que ya ha grabado el primer vídeo en una propiedad, finalmente, valorada en 2,3 millones de euros de Cataluña. "Saldrá próximamente", ha asegurado entusiasmado.

"Yo creo que ha quedado un vídeo divertido", comentaba: "He comentado la casa como si fuera Coreano Inmuebles. Me ha dado un poco de vergüenza porque me acompañaba un antiguo propietario".

Aunque todo lo que publica en su canal de YouTube suele tener bastantes visitas, esto promete tener mucha expectación. Sobre todo del éxito del vídeo del house tour de su mansión hace un año que reunió casi 10 millones de visitas.

Además de esta colaboración con Fotocasa, sus fans también están pendientes de otra publicación que muestre la nueva casa que se ha comprado para mudarse de la mansión que alquila para su equipo. Ibai debía mudarse hace meses, pero la reforma sigue retrasandose.