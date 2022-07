Merchi Bernal, madre de Anabel Pantoja, le dedica una emotiva carta por su 36 cumpleaños: "La que más y mejor te quiere"

Anabel Pantoja está de celebración. La influencer cumple 36 años y lo hace en pleno concurso de Supervivientes, muy lejos de su familia. Sin embargo, ha recibido una sorpresa. La audiencia le ha regalado una fiesta junto a sus compañeros, pero desde España son muchos los que también se han acordado de ella, como es el caso de su madre, Merchi Bernal.

A través de las redes sociales, Bernal ha compartido una foto, la que es su "preferida", junto a Anabel cuando era un bebé. Además, lo ha acompañado con unas emotivas palabras que seguro que emocionarán a la superviviente cuando regrese de Honduras.

"Este cumpleaños quizá sea el que no me importe estar lejos de ti porque eso significa que a estas alturas sigues en la isla. Te has demostrado que con esfuerzo todo se consigue en esta vida. Para mi, a día de hoy, ya eres mi campeona", comienza diciendo Merchi.

"Aunque no leerás estas palabras, te queda muy poquito para llegar hasta donde puedas, así que sigue esforzándote, mi guerrera. Los que quedáis ya en la isla mereceréis ser ganadores, pero me gustaría que tu fueras mi ganadora", le dice animando a su hija desde la distancia. Además, antes de desearle un feliz cumpleaños, ha hecho una importante declaración: "Tu madre, la que más y mejor te quiere".

Algunos rostros cercanos a Anabel Pantoja han dado like a la publicación de Merchi Bernal, como es el caso de Isa o Belén Esteban y Amor Romeira, quien quiso también tener unas bonitas palabras para la madre de su amiga: "¡Gracias por darme a una de mis mejores regalos de la vida!".