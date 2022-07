Alonso Caparrós enseña su espectacular jardín: "Llevo una semana viviendo aquí"

Las altas temperaturas y el calor sofocante que está envolviendo estos días a las ciudades españolas está provocando que mucha gente no pueda dormir bien por las noches. Por ello, Alonso Caparrós ha decidido reinventarse y se ha mudado a su propio jardín.

El colaborador de Sálvame ha sacado los muebles necesarios a la zona exterior de su casa para construirse un apartamento al aire libre y así poder sobrellevar las noches de verano un poco más a gusto, aunque no corra mucho el fresco.

"Llevo una semana viviendo en el jardín", bromea en sus historias, donde se le puede ver relajado en un sofá formado por varios palés de madera blancos acompañados de unos cojines con estampados tropicales.

Alonso Caparrós en su jardín. ALONSOCAPARROSOFICIAL / INSTAGRAM

Asimismo, el periodista ha colocado una mesa para darle ese toque chill out veraniego que tan de moda está. En ella, ha colocado varias velas y plantas que aportan un ambiente de relax, perfecto para sus veladas nocturnas.

No es la primera vez que Alonso Caparrós se reinventa en su propia casa. El verano pasado ya sacó una mesa al jardín con unas butacas y puso el televisor de una manera estratégica para poder disfrutar de la final de Supervivientes a la luz de la luna.

Y, aunque no tenga piscina, también se las apaña para estar en remojo durante las horas de calor. "Aquí estoy en mi pequeño jardín con mi set de emergencia para currantes en agosto: piscina hinchable 14 euros, gafas de sol viejas cero euros, silla plegable cinco euros y viandas: incluidas en la compra del mes. Es un poco cutre, pero ya sabéis: no se consuela quien no quiere", compartía el verano pasado.

Por todos los recursos que ya ha mostrado a sus seguidores para combatir el calor, no cabe duda de que Alonso Caparrós tiene ideas para todo, y durante estos días seguro que recurre a más estrategias para pasar el verano en Madrid.