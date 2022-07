Cuáles son los signos del zodiaco más guerreros y los más pacíficos

Esta semana vamos a centrar la atención en la aptitud pacífica y dialogante de algunos de los signos zodiacales frente a la disposición radical y guerrera de otros, en todos los ámbitos de la vida. Pero también veremos a otros signos a los que no se les puede encasillar ni en un lado ni en otro, y descubriremos cómo se posicionan ante la paz o ante la guerra. Hoy sabremos que signos serían más aptos para llegar a acuerdos y hacer la paz, y también cuales son los más aptos y fiables para la guerra y para alcanzar la victoria.

Aries



Bajo la regencia del belicoso planeta Marte, este sería uno de los signos más aptos para la guerra, en todos sus aspectos, sienten atracción por los riesgos, tanto físicos como en muchos otros ámbitos, y dan lo mejor de sí en los momentos más desesperados. También estamos ante una de las personalidades más agresivas y coléricas, aunque no siempre lo muestren de cara al exterior. Les atraen todas las actividades que implican riesgo, peligro, competitividad o afrontar retos, tanto físicos como de cualquier otra clase.

Tauro

Este es un signo de la naturaleza de Venus y la Luna, completamente opuesto al anterior y que siempre preferirá los caminos de la diplomacia a la hora de afrontar cualquier conflicto, es un signo de paz y al mismo tiempo profundamente constructivo, amigo de la concordia y los acuerdos. Aunque no es un cobarde y si es preciso luchará por aquello que más quiere, desde sus bienes y posesiones a la persona que ama; pero si lucha es porque no tiene más remedio, no porque le guste, y será un temido oponente.

Géminis



Gobernado por el intelectual Mercurio, este no es propiamente un signo ni pacífico ni tampoco guerrero, aunque en realidad prefiere la paz porque en ella puede desenvolver mucho mejor sus dotes intelectuales y comerciales. Pero si las circunstancias le obligan a hacer la guerra entonces sus mejores armas serán la oratoria y la pluma. El peligro de Géminis no está en sus músculos sino en su cerebro, es un signo ideal para estrategas, pero también para diplomáticos que son capaces de conseguir una paz ventajosa.

Cáncer



Debido a su naturaleza emocional, hipersensible y sus tendencias maternales, este signo siempre preferirá la paz, la concordia y el amor entre las personas, así como, del mismo modo, puede sentir terror por la guerra y la destrucción. Sin embargo, no olvidemos que su naturaleza es, por encima de todo, emocional y si se siente atraído por la guerra o la conquista entonces se entregará en cuerpo y alma y luchará por convertirse en el mejor (Julio Cesar). Pero lo normal es que Cáncer anhele y busque siempre la paz.

Leo

Bajo la protección del Sol, en condiciones normales este es un signo de paz, que persigue la riqueza y la prosperidad. Sin embargo, el anhelo de gloria, fama y grandeza de estos nativos puede llevarlos a buscar la guerra (Napoleón), a la que no temen porque se saben tocados por la ayuda de la fortuna. Su naturaleza le lleva a la paz, pero el mayor peligro está en su ambición, su atracción por la fama, su espíritu de conquista y el deseo de ser el primero. Leo es un signo afortunado y triunfará en la paz o en la guerra.

Virgo



Este signo está profundamente marcado por el intelectual Mercurio y su predisposición natural siempre le conduce a buscar la paz, porque solo es en ella donde puede desarrollar sus mejores aptitudes, intelectuales, comerciales, literarias o científicas. Es en la paz donde estos nativos darán siempre lo mejor de sí mismos. Pero si se ven obligados a hacer la guerra entonces utilizarán su gran inteligencia para ser magníficos estrategas y jefes de estado mayor, nunca se les debe subestimar ni en la paz ni en la guerra.

Libra



Gobernado por Venus, este es, por encima de cualquier otro, el signo de la paz y el que mejor sabe trabajar para ella, es el signo del entendimiento y la concordia, ideal para los diplomáticos, el signo que vio nacer a Mahatma Gandhi, el padre de la no violencia. Sin embargo, la experiencia nos advierte de que podemos encontrarnos con muchas excepciones, y entre las más destacadas estaría Vladimir Putin. A pesar de todo, el verdadero nativo genuino de Libra es, por encima de todo, un gran trabajador por la paz.

Escorpio



Al contrario del signo anterior, Escorpio está bajo el dominio de Marte y Plutón y es el mejor de todos los signos cuando se trata de hacer la guerra y triunfar en ella. La experiencia confirma esta afirmación plenamente. Los generales más importantes de la segunda guerra mundial nacieron en este signo: Rommel, Patton, De Gaulle o Montgomery. Siempre darán lo mejor de sí en la guerra y sobre todo en los momentos o situaciones más difíciles o cruciales. Es el rival más temible que nos pudiéramos encontrar.

Sagitario

La gran bondad de estas personas y su optimismo natural les aleja de la guerra y los lleva claramente hacia la paz y la búsqueda de la prosperidad y la riqueza. Sin embargo, cuando sus rasgos naturales están disonantes o mal dirigidos entonces puede convertirse en un terrible megalómano y dejarse arrastrar hacia la guerra. Y como también tiene mucha suerte hay muchas posibilidades de que logre triunfar en ella (Francisco Franco, Augusto Pinochet), en cuyo caso estará convencido de que el mismo Dios le ha elegido.

Capricornio

En realidad, los hijos de Saturno aman mucho más la paz que la guerra, pero tienen muy arraigado que en esta vida no podemos hacer lo que queremos sino lo que debemos, y por otro lado tras su exterioridad frágil y melancólica se esconde una profunda ambición y una voluntad de hierro. Si la guerra es precisa la harán y serán más crueles e implacables que nadie, pero si tienen posibilidad de elegir entonces preferirán la paz y la búsqueda de la prosperidad y la riqueza, pero las conveniencias son las que mandan.

Acuario

Sin duda la preferencia natural de los hijos de Urano se hallará del lado de la paz y la concordia, pero tras su naturaleza amistosa y humanista se oculta una personalidad radical y purista en sus principios, y si la guerra es precisa la harán sin titubeos y lo darán todo para lograr la victoria. Casi todos los reyes o líderes nacidos bajo este signo de paz y humanismo se han visto obligados a liderar alguna terrible guerra (Abraham Lincoln), ya que, por encima de todo, los principios son lo más importante y reinan sobre todo.

Piscis



En este signo neptuniano se aúnan la sensibilidad, el idealismo y la espiritualidad, por lo tanto, su opción por la paz estaría más que clara. Además, su naturaleza sensual los lleva hacia el disfrute de los placeres y las cosas buenas de la vida. Pero también encontraremos en estos nativos la excepción de la regla porque sus profundos ideales o sentimientos religiosos podrían llevarles hacia la guerra (George Washington), que es un camino que nada desean pero su gran fidelidad a sus principios lo podrían hacer inevitable.