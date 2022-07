La modestia de Andrés, concursante de 'Te ha tocado': "Soy perfecto"

Los concursantes de Te ha tocado no dejan de maravillar a la audiencia de Televisión Española con sus curiosidades, anécdotas y vivencias, como hizo Andrés este jueves.

Raúl Gómez (aficionado a camisetas locas cuando corre y en su vestuario habitual) comentó en la presentación del participante que "quizá eres la persona con la camisa más bonita ahora mismo".

Raúl Gómez, en 'Te ha tocado'. RTVE

"Es que como yo no hay dos, la verdad. Soy casi perfecto", afirmó Andrés. "Vengo del Puerto de Santa María en Cádiz y todavía no hay quien me iguale", añadió.

El presentador le preguntó: "¿Qué tienes que te hace diferente al resto?". Sin dudarlo, el gaditano le contestó de forma rápida y tajante: "Ser yo, natural".

"Es que soy perfecto, ¿es que no me estás viendo? Simpático, guapo, gracioso... soy redondo", aseguró entre risas. "Soy comercial y estoy de aguantar gente hasta la coronilla".

E hizo una petición: "Por favor, que la gente tan pesada que no vaya a las tiendas. Eso sí, yo le vendo peines a calvos, el que entra, compra, no estoy para perder el tiempo".

Gómez también destacó otro elemento del vestuario que le llamó la atención, algo que llevaba colgado del cuello: "Es la Virgen del Rocío, es mi amuleto. He venido a ganar, si no, no vengo", concluyó.

¡Empezamos con dos concursantes que son increíbles! 🎉 En el primer duelo de #TeHaTocado tenemos a Xènia y a Andrés, que se define como PERFECTO 😏 El amor propio, ¡lleva su nombre! ❤️ pic.twitter.com/kA0Wf3Irs9 — La 1 (@La1_tve) July 14, 2022

Al final, Andrés consiguió su objetivo, conseguir un premio, aunque a lo mejor no era lo que se esperaba, un viaje en globo: "No me gustan mucho las alturas, pero si es gratis, voy a donde sea, te lo prometo", le dijo al presentador.