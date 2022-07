Un concursante de 'Te ha tocado' se declara a su novia antes de empezar a jugar

Los concursantes de Te ha tocado y el propio concurso de RTVE no dejan de sorprender a los espectadores cada día. Ya han entregado su primer bote, su primer regalo multitudinario... y este martes tocó, una declaración de amor.

Como si de First dates se tratara, Luis quiso acordarse de su novia en su presentación, si bien también saludó a una amiga, llevándose la reprimenda de Raúl Gómez.

"Siempre me ha gustado mucho comer, no tanto cocinar, lo reconozco. He hecho algún desastre en casa con algún amigo y con mi novia que, por cierto, le mando un saludo, y también a mi amiga Yanire", comentó Luis.

Raúl Gómez, en 'Te ha tocado'. RTVE

Pero ese breve saludo a su pareja y que sí que dijera el nombre de su amiga no le gustó al presentador: "No pongas al mismo nivel a Yanire y a tu novia".

El concursante se justificó diciendo que ambas eran dos personas increíbles, pero Gómez le pidió que le mandara un mensaje más cariñoso a su novia mirando a cámara.

"Dirígete a ella, di su nombre y dile unas palabras bonitas, ya que estamos...", le aconsejó el conductor del programa de Televisión Española al participante.

Luis, con aparentes nervios, dijo: "Lo que siempre te digo, que te quiero un montón, que eres una persona muy importante para mí y ojalá estemos muchos años juntos". También le lanzó unos besos para concluir su declaración de amor.