Bradley Cooper podría estar enamorado de una política cercana a Hillary Clinton

Bradley Cooper habría rehecho su vida sentimental junto a una mujer de gran prestigio político. Actualmente no hay nada confirmado, pero es un rumor que se grita a viva voz entre la prensa estadounidense.

Huma Abedin sería la mujer que habría ilusionado al actor. Esta asesora política de 45 años trabajó en la fallida candidatura presidencial de Hillary Clinton.

La abogada y el actor hollywoodiense se conocieron hace meses en la Met gala, por mediación de Anna Wintour, tal y como asegura el portal de noticias Page Six.

"Están hechos el uno para el otro. Los dos son ambiciosos, les gusta la política y están muy involucrados en asuntos ligados a los derechos humanos", declaró una fuente al medio.

Huma Abedin tiene un hijo llamado Jordan, fruto de su antiguo matrimonio con el excongresista Anthony Weiner. Y Bradley es padre de la pequeña Lea junto con su expareja Irina Shayk.

La asesora de Hillary es autora de la obra biográfica de éxito Both/And: A Life in Many Worlds, que se convirtió en un best seller tras la derrota de Clinton contra Trump.

Entre otros temas, se trató el escándalo en el que su exmarido se vio envuelto, ya que este se encuentra en prisión por haber intercambiado mensajes de naturaleza sexual con una adolescente de 16 años.