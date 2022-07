Los colaboradores de 'Sálvame' se deshacen en elogios con su excompañera, Paz Padilla, tras anunciarse que tiene nuevo novio

Paz Padilla, poco a poco, va rehaciendo su vida tras varios reveses en los últimos años. Su marido falleció en 2020 y, desde entonces, la popular cómica y presentadora ha pasado altibajos en Sálvame. Hasta su enfrentamiento con Belén Esteban, que terminó con su despido del programa, aunque finalmente volvió a Mediaset.

La exclusiva de la revista Semana, en la que se ve a Paz Padilla besando a su nueva pareja en el Pantano de San Juan, ha pillado por sorpresa a todos. Y sobre todo a sus excompañeros de programa, que se han alegrado mucho por esta nueva ilusión en la vida de la actriz.

"Me pone especialmente contenta ver a Paz feliz. Creo que en definitiva es un paso adelante en la vida. No sabía nada. Me he llevado una sorpresa", ha dicho Terelu Campos.

"Yo creo que después de estos dos años, y tras todo lo que ha pasado en la vida de Paz, que ha sido muy duro, el volverla a ver sonreír enamorada es lo mejor que podemos ver sin duda alguna", ha explicado Carmen Borrego, muy contenta por la nueva vida de Paz Padilla.

Kiko Matamoros también ha querido tener unas palabras hacia su excompañera: "Me alegra mucho que esté pasando por esa situación, que esté enamorada, que tenga motivos para sonreír. Me alegra muchísimo".