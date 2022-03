La presentadora Paz Padilla, despedida de Mediaset recientemente, ha hablado en la cadena autonómica catalana sobre ese momento y sobre su futuro laboral.

Fue en el programa Tot es mou, donde acudió para promocionar su obra de teatro, ahora de gira por Barcelona, cuando habló sin tapujos del asunto.

"Yo he trabajado toda mi vida, he sido una trabajadora. Despedida Paz Padilla, ¿pero a quién no le han despedido?", decía Paz.

"Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti. Con la conciencia muy tranquila, que yo lo he dado todo y a buscar trabajo", decía la expresentadora de Mediaset, que tuvo un fuerte enfrentamiento con Belén Esteban en directo, por el asunto de las vacunas, lo que propició su salida de la cadena.

"Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", decía el grupo multimedia sobre el asunto hace días.

OMG PAZ PADILLA EN TV3 HABLANDO DE SU DESPIDO EN MEDIASET pic.twitter.com/gYijz0CdDO — la yoli #SalvaDiego (@terratsofista) March 10, 2022

"Pasamos por todas las emociones y todas son necesarias y naturales", decía Padilla sobre el mensaje que quiere transmitir en su obra de teatro, con la que está volcada ahora, además de preparar una película con el mismo trasfondo, que es la adaptación de su libro El humor de mi vida.