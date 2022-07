El regreso de Kiko Matamoros a Sálvame está siendo explosivo por definirlo de alguna forma. Nada más volver al programa, el polémico colaborador ha cargado contra todo y contra todos. Pero hay una compañera que se ha llevado la palma: Lydia Lozano.

Contra Lydia, Kiko Matamoros no ha tenido piedad. La periodista cargó contra su compañero muy duramente, sobre todo después de que este pusiera en duda su relación con Marta López Álamo. "¿Qué necesitad tenía yo de ayudar a la novia de un tío que se ha metido con mi marido? ¿Con el daño que me ha hecho a mí Matamoros?".

"No tendría ni que haberla hablado. Que hable de la mierda del concurso que ha hecho. Vete a la mierda, Matamoros. No tienes vergüenza", espetó Lydia Lozano, envuelta en lágrimas. Matamoros, al ver el vídeo, ha querido contestarla y no se ha dejado nada en el tintero.

"Yo con Lydia he podido tener mis más y mis menos. No es mi culpa que ella desentierre muertos y mate vivos. Yo nunca he sacado ningún tema de su vida personal o de su marido. Yo a Charlie le he defendido siempre en plató. Que tire, que hable, que entonces yo me haré un poli".

"Si quiere jugar sucio, jugaré sucio. Yo disparo a matar", ha dicho Kiko Matamoros, amenazador. "Me consta que ha sonsacado información a Marta López Álamo y se la ha trasladado a dirección. Utiliza a la gente haciéndose la buena samaritana, y cuando deja de recibir beneficios profesionales de esa persona, la revienta".