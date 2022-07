Kiko Matamoros ha regresado a Sálvame después de su paso por Supervivientes, y ha vuelto con ganas de guerra, dispuesto a responder a todos aquellos que le han criticado durante su ausencia.

"Voy a Sálvame con muchas ganas. Voy con la verdad, para destruir todas las falacias, todos los embustes, todas las críticas. Es todo como de coña. Conozco cómo funciona este negocio, sé lo que interesa, respeto el trabajo de la gente, pero no respeto la mentira", ha explicado Matamoros antes de llegar a plató.

Pero los piques han comenzado antes siquiera de su llegada al programa. "Pues en la isla podías haber estado así de activo", le ha recriminado María Patiño, a la que el colaborador ni siquiera ha saludado cuando ha llegado a Mediaset.

Lydia Lozano, María Patiño, Laura Fa, Miguel Frigenti... Kiko Matamoros tenía muchos frentes abiertos y, poco a poco, ha ido desgranando uno a uno, no cortándose ni un pelo, como en él es habitual.

Matamoros defiende a su novia Marta López Álamo

Dispuesto a defender a su pareja, el superviviente ha leído en directo los mensajes que se intercambió ella con Kiko Hernández hablando sobre la actitud de los colaboradores de Sálvame: "Marta en ningún momento dice que yo iba a dejar el programa. Me han decepcionado algunas cosas de dirección, porque no se puede manipular de esa forma".

Movida entre Lydia Lozano y Matamoros #yoveosálvame pic.twitter.com/ThhhMTb6rc — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 11, 2022

"Marta López no vuelve al programa porque Lydia le dijo que le habían preparado una encerrona", ha desvelado Matamoros, algo que ha sentado muy mal a la periodista, que lo ha negado tajantemente. De hecho, Lydia Lozano ha hablado en directo con Marta López, y esta ha apoyado a la colaboradora.

Matamoros a Laura Fa: "Lo que dices de mí es edadismo"

"El problema con la edad no lo tengo yo, lo tienes tú", le ha espetado Matamoros a Laura Fa, que fue muy crítica con el colaborador durante su paso por Supervivientes".

Kiko Matamoros vs. Laura Fa, en 'Sálvame'. MEDIASET

"Hemos tenido broncas que han sobrepasado todo lo admisible. Pero el programa nos ha protegido y no ha querido mostrarlo", ha explicado el exconcursante. "Pero no voy a pasar ni una. A cualquiera que me diga algo que no sea cierto, le demando. Vais a demostrar en un juzgado las cosas".

También ha tenido palabras sobre su familia mientras ha estado en el reality. "Estoy muy orgulloso de ellos. Laura me envió un dibujo de mi nieto... No tengo ni una queja", ha declarado.