A pesar de haber terminado hace meses el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, parece que el enfrentamiento entre ambos sigue. La actriz tiene intención de apelar el veredicto, y aseguró que no podía pagar la indemnización a su ex, mientras que el intérprete parece estar más centrado en otros proyectos, aunque estos no parecer estar ajenos a las indirectas.

A pesar de que le sobrevuelan algunos supuestos trabajos cinematográficos, el protagonista de Piratas del Caribe ha aprovechado este tiempo para centrarse en la música y ha actuado con su amigo Jeff Beck en sus conciertos, además de anunciar una gira con su grupo de rock Hollywood Vampires.

Pero, dentro de sus últimas acciones, parece que escondió un mensaje para su expareja. Johnny Depp, a través de su comunidad Never Fear Truth, puso a la venta una colección de NFT (obras de arte virtual) que fue publicando durante la realización del juicio, y consiguió un total de 800.000 dólares (unos 790.000 euros).

@PCHFWA Perth Children’s Hospital Foundation (via CAF America)@GOSHCharity Great Ormond Street Hospital Children’s Charity (via CAF America)@fp_coalition The Footprint Coalition@ChildrensLA The Children’s Hospital of Los Angeles (CHLA) — Never Fear Truth (@JohnnyDeppNFT) July 5, 2022

Finalmente, la cuenta oficial de Twitter de la colección informó de la cantidad obtenida y de las organizaciones a las que se donaría el dinero: las asociaciones benéficas y hospitales infantiles a los que, curiosamente, Amber Heard prometió donar 7 millones de dólares.

Estas donaciones también tuvieron su protagonismo en el juicio por difamación que enfrentó a la expareja durante seis semanas, pues el director de una de las organizaciones, Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) -que no figura entre las que ha elegido Depp-, ese dinero no les llegó al completo, pero fue su ex, Elon Musk, quien lo prometió inicialmente.