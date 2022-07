Alemana, 24 años y emprendedora: así es Melanie Kroll, la nueva novia de Álvaro Soler

"Mira, Sofía/ Sin tu mirada sigo/ Sin tu mirada sigo/ Dime, Sofía, ah-ah-ah/ ¿Cómo te mira? Dime/ ¿Cómo te mira? Dime/ Sé que no, sé que no, oh...". Es casi tan imposible leer la letra de esta canción sin cantarla como no pensar en el verano de 2016, año en el que vio la luz. El responsable no era otro que Álvaro Soler, que alcanzó fama internacional gracias al tremendo éxito de la canción. Pero quien también se ganó al mundo fue la mujer a la que estaba dedicado el tema: la cantautora Sofía Ellar, con quien acababa de empezar a salir cuando la compuso.

Sin embargo, en marzo de 2021, cinco años después de comenzar aquel amor y de manera totalmente sorpresiva, lanzaban un comunicado: "Queridísima familia. En estos tiempos tan surrealistas, tanto Sof/Álvi como yo queríamos comunicaros que nuestras vidas van a seguir por caminos diferentes. Lo más bonito es que seguimos siendo esos dos que han barrido a casa, que se han quemado el pelo y se han apoyado en un mundo complejo que existe detrás del telón y los kilómetros. [...] Os queremos, nos queremos, y seguiremos dando la mejor versión de nosotros mismos encima y debajo del escenario. Estas líneas serán las únicas que compartamos y os pedimos de corazón que las respetéis ahora y siempre".

Una ruptura inesperada que dejó a los fans de sendos artistas bastante apesadumbrados. Y a ellos mismos, por descontado. Sin embargo, parece que el amor ha vuelto a llamar a la puerta. Al menos, en el caso del catalán, que hace una semana presentaba a través de su Instagram, donde tiene 1,2 millones de seguidores, a su nueva pareja, Melanie Kroll, con una publicación con dos fotografías y dos emoticonos: un corazón y dos estrellas flotando, clásico símbolo de dibujos animados del vértigo o el mareo mental tras un fuerte golpe.

Y quizá es eso lo que ha sentido el de San Cugat del Vallés. Hace unas semanas, en un Q&A que él mismo organizó en la susodicha red social, Soler respondió a las dudas de sus followers. Y aunque había quien quería saber algunos datos como su ciudad favorita, hubo quien le preguntó directamente si seguía soltero, algo que él negó con la cabeza sin dar más detalles. Ahora ya se sabe quién es la mujer que le está generando nuevos sentimientos de pasión al autor de El mismo Sol o La cintura. Según detalla la web Legit, están saliendo desde octubre del año pasado.

Detrás de la carta del restaurante Na Rosa, en Binibeca, en la isla de Menorca, se besaban. Así era la imagen con la que se descubría que estaba pasando unos días en las Islas Baleares con Melanie. Muchos amigos y compañeros de profesión, como Alfred García, David Bisbal o la esposa de este, Rosanna Zanetti, les daban la enhorabuena en los comentarios, donde se podían leer mensajes como "Os merecéis el uno al otro" o "Me encanta, hacéis una pareja maravillosa".

Alemana de nacimiento, vino al mundo el 21 de diciembre de 1998 en Postdam, una ciudad al oeste de Berlín. Pronto, eso sí, se mudaría con toda su familia a Dallgow-Döberitz, un municipio del distrito de Havelland, en Brandeburgo, un poco más al norte de donde nació aunque igual de cerca de la capital.

Melanie, de quien destaca su larga melena rubia y sus ojos verdes, se graduó en Administración de Empresas por la Universidad Técnica de Brandeburgo, aunque desde que era pequeña estaba interesada por el mundo de la moda, por lo que ha posado para reconocidas marcas y desfilado para diversas firmas desde bien pronto en su vida.

De ahí que sean varias agencias las que llevan su imagen en distintos países: Louisa Models en su país natal; Dominique Models es quien la lleva en Francia y en España, donde vive desde hace años, trabaja con Blow Models.

Vive en Barcelona, entre otras cosas, porque se declara una amante total del mar (quiere sacarse la licencia de capitán de barco para navegar por nuestras costas), el cual es una constante en su Instagram, donde cuenta con alrededor de 275.000 seguidores, lo que la convierte en toda una influencer. También tiene un buen número de fans en TikTok, donde ella misma afirma que busca enseñar "el detrás de las cámaras" de su vida como modelo.

Sin embargo, a sus 24 años y ahora que está, como recientemente publicaba, "en el viaje de mi vida", la niña de sus ojos es la agencia de modelos Four One. ¿Por qué? Porque gracias a sus estudios, que quiere ampliar aprendiendo economía, es ella quien la cofundó hace ya seis años. De hecho, ha admitido que incluso antes de tener la mayoría de edad "ya sabía que querría tener algo" por su cuenta.

Ahora que ya han abierto la veda con esta publicación no cabe duda de que ambos no tendrán reparos en seguir mostrando su amor por las redes sociales, así que habrá que estar atentos por si en las próximas canciones Álvaro le hace algún guiño a la mujer que ha vuelto a ocupar su corazón.