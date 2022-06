Alex Hoyer, novio de Danna Paola, se sincera sobre su relación con la artista: "Estoy viviendo un amor superreal, genuino"

Danna Paola y su actual pareja, el cantante Alex Hoyer, fueron pillados por primera vez en Ibiza disfrutando de unas tórridas vacaciones. Actualmente ya no esconden su noviazgo aunque son cautelosos en todo lo que a su relación implica.

Los cantantes hablaron por primera vez de su romance con el programa Ventaneando, donde Hoyer mostró al público su faceta más romántica reconociendo que Danna Paola era la culpable del brillo de sus ojos: "Es por la luz y sí, claro, por el amor".

El cantante declaró que la relación actual junto a Danna es la más madura y sana que jamás ha tenido: "La verdad es que estoy viviendo un momento superbonito, en todos los aspectos de mi vida. En el amor, estoy viviendo un amor superreal, genuino como nunca antes lo había experimentado".

Además, no tuvo reparo en deshacerse en elogios a su pareja: "Como mujer la verdad es que es una mujer increíble, muchos la conocen de muchos años, pero ver la manera en la que trabaja, lo trabajadora que es por lo que hace, todo lo hace con mucho amor y eso es algo de lo que me contagió, yo antes estaba muy desconectado de lo que hacía, la verdad, lo hacía por mi trabajo, Danna me enseñó a conectar el alma con lo que estoy haciendo".

Hoyer compartió las impresiones que tiene sobre su novia, sin centrarse en lo físico y alabando el interior de la artista: "Es muy inteligente, es valiente, tiene muchas agallas para enfrentar las cosas y, eso entre muchas otras cosas más, que le admiro muchísimo".

Por otra parte, aseguró que no quieren airear todas sus intimidades en la prensa y mantener su relación en una parcela lo más privada posible: "La cuidamos muchísimo, la vamos a seguir cuidando, porque nos importa muchísimo esa parte... de mantenerlo también nuestro porque, una vez que lo haces demasiado público, creo que es difícil después recuperarlo".