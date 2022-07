Marta Carriedo comparte su guerra con Raúl Vidal por la custodia de su hijo: "He recibido amenazas por su parte"

Marta Carriedo y Raúl Vidal parecían ser la pareja perfecta. Desprendían amor y complicidad, lo que culminaron con el nacimiento de su hijo, Noah. Sin embargo, poco después anunciaron su ruptura. Aunque prometían que iban a mantener una buena relación por el bien del pequeño, todo cambió cuando hace siete meses comenzaron una batalla judicial por su custodia.

Desde que comenzó el enfrentamiento, la influencer y su expareja no han parado de mandarse mensajes e indirectas a través de las redes sociales. Lo último que han comunicado ambos es la prohibición de que aparezca la imagen de Noah públicamente.

Carriedo ha explicado a sus seguidores que se trata de una medida "por protección del menor", algo que no considera como tal porque cree que realmente su expareja no está teniendo una "protección real" con su hijo como debería ser.

La influencer asegura que su ex, Raúl Vidal, quiere "continuar con este circo hasta el infinito" para que ella pierda su empleo. "Llevo más de diez años en este sector y estoy muy contenta de la relación que tengo con todas las marcas, y no voy a dejar que nadie destroce esto. He recibido amenazas por su parte diciéndome claramente que iba a hacer y decir todo lo que hiciese falta para que yo dejase de trabajar. Esta es una de las cosas que he estado aguantando todos estos meses, hay muchas más", dijo.

Carriedo ha contado que también ha sido ella quien se ha ocupado totalmente de todos los gastos económicos, puesto que no ha recibido "ningún ingreso" de Vidal. "Me he hecho cargo de todo lo relacionado con los gastos de Noah desde que nació, por eso quiero ponerme muy seria con este tema", añadió.

Y no solo en ese aspecto, también en tema de médicos. Asegura que ha ido sola al 80% de las visitas médicas: "Tengo las pruebas y los justificantes. Igualdad sería 50% repartir este tipo de gastos".

Carriedo cree que esta drástica decisión tiene un único objetivo: hacer "daño a la progenitora". "Pasar de sacar a tu hijo (incluso en campañas publicitarias) a no quererle sacarla la imagen, ni siquiera un pie o de espaldas, me parece pasar de 100 a 0", explicó la influencer.