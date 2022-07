Francisco, al ver a su cita en 'First dates': "¡Madre mía!, ¡tierra trágame!"

La cita de Francisco y María este martes en First dates fue una de las más incómodas que han podido ver los espectadores del programa de Cuatro en sus seis años de emisión.

La primera en llegar fue la cartagenera, que le contó a Lidia Torrent que "soy una persona muy extrovertida, simpática y me amoldo a cualquier situación".

"Vengo con muy buenas sensaciones de encontrar el amor verdadero de una vez por todas. La gente es poco implicada porque yo suelo mimar a las personas, pero ellas a mí, no", comentó la vigilante de seguridad.

A continuación llegó el sevillano, que nada más ver a María afirmó que "¡madre mía!, ¡tierra trágame! La primera impresión me llena o no me llena, me transmite o no".

"No es que sea ni guapa ni fea, es normal y la manera de hablar no me ha gustado. Se ve que es buena mujer, pero no ha saltado la chispa. No me atrae sexualmente ni nada", reconoció Francisco.

En cambio, a María sí que le atrajo su cita en el restaurante más famoso de la televisión: "Me ha parecido un hombre muy atractivo y apuesto, me ha gustado".

Aunque la cartagenera se esforzaba por mantener una conversación y por sacarle las palabras, el sevillano se mostró bastante introvertido y distraído, decepcionándola: "No me ha transmitido, que es lo que yo busco en una persona, que me transmita y haya implicación".

Francisco y María, en 'First dates'. MEDIASET

Es más, Francisco se pasó más tiempo durante la velada mirando a otra chica que estaba en una de las mesas del local que atendiendo a María: "Me ha parecido más guapa y más afín a mí", admitió el comensal.

La tensión entre ambos era palpable, y la cartagenera llegó a comentar que "si tuviera que definir mi cita, diría que ha sido aburrida", adelantando el desenlace de la misma.

En la decisión final, el sevillano confesó que "he estado regular porque creo que no ha saltado la chispa, no hemos tenido feelling...". María coincidió con él y ninguno quiso volver a quedar.