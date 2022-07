Claudio, en 'First dates': "Soy un empotrador, me gusta hacer sentir bien a la otra persona"

"Mis tres pasiones son a abogacía, Dios y los retoques estéticos", afirmó Euge en su presentación en First dates este martes. "Soy una persona muy ambiciosa y hago oídos sordos a las críticas", añadió la argentina.

Matías Roure, el barman del restaurante de Cuatro, al escuchar a su compatriota, comentó: "¿Hay alguien que se venda mejor que un argentino? No", dejando sin palabras a Carlos Sobera.

Euge, en 'First dates'. MEDIASET

"Quise ser monja. Era como una fantasía que tenía con mis amigas. Todas son del ambiente de la iglesia y confío en ellas con los ojos cerrados", señaló la influencer.

Su cita fue Claudio, que dio las claves para tener un cuerpo musculado como el suyo: "Mucha dedicación, constancia, alimentación y ejercicio. Ser del Este también tendrá algo que ver".

Al verle, Euge destacó que era "muy guapo, con un cuerpo muy entrenado. Tiene unos brazos increíbles, muy fuertes, y me pueden proteger muy bien".

Durante la cena no tuvieron problema en abordar el tema del sexo, donde Claudio destacó que "en el amor me considero un donante de placer. Soy un empotrador, me gusta hacer sentir bien a la otra persona".

Claudio y Euge, en 'First dates'. MEDIASET

Tras escucharle, la argentina afirmó: "Me gustaría que me diera ese placer sexual". Esa conexión se hizo palpable en la terraza del local de Cuatro, donde se besaron.

Al final, ambos quisieron tener una segunda cita, y Euge destacó que "quiero volver a quedar con Claudio porque hay muchas cosas de él que todavía no conozco".