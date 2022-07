Los descuentos y ofertas se aprovechan de verdad cuando afectan a productos que necesitamos todos los días. Por eso, el Prime Day de Amazon es la fecha ideal en la que conseguir ese capricho que tanto tiempo llevamos, pero, también es la idónea para ahorrar en aquellos productos de compra recurrente y que las vacaciones de verano tengan más presupuesto. De hecho, es en la categoría de hogar, por ejemplo, donde vamos a encontrar durante estos dos días de ofertas, los precios más locos para conseguir todo lo que necesitamos en casa a un precio mínimo.

No es de extrañar, entonces, que en el Prime Day estén arrasando los productos del hogar como los de limpieza, toallitas, gadgets de cocina y mucho más. Así que, si no quieres quedarte sin stock de los productos más solicitados en Amazon, no pierdas de vista esta lista tan completa que hemos elaborado desde 20deCompras para que estés al día de las mejores ofertas para el hogar. ¡Toma nota! Pero, recuerda, las ofertas más interesantes del Prime Day de Amazon son para los miembros de su club Prime. Si todavía no has descubierto sus ventajas, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

-Los mejores packs de ahorro. Si comenzamos una lista de productos con los que podemos ahorrar dinero de verdad, el primer puesto, sin duda, se lo llevan los packs de ahorro en productos de limpieza porque, por ejemplo, por 12,60 euros tenemos 10 botes de lavavajillas líquido de la marca Fairy. O lo que es lo mismo: menos de tres euros por litro.

Ahorra en lavar los platos con un lavavajillas que te durará meses. Amazon

-Detergente Wipp Express para 120 lavados. Posee la etiqueta Amazon Choice que el ecommerce otorga a aquellos productos con mejor relación calidad-precio. Hoy tiene el 20% de descuento y ahorrarás más de 5 euros al mes, que se lee pronto.

Gracias a su nueva tecnología penetra mejor en las fibras para eliminar las manchas más difíciles desde el interior. Amazon

-Los mejores productos para nuestros hijos. Los bebés en casa son una bendición, pero también suponen una fuente de gastos muy elevada al mes, pero, en su cuidado e higiene no podemos jugárnosla. Así que, si queremos la mejor calidad al precio más bajo, no podemos desaprovechar sus ofertas en pañales y toallitas que gastamos a diario.

Suave capa absorbente que, gracias a los materiales seleccionados, cuida y protege la piel del bebé. Amazon

-Más de 100 pastillas para el lavavjillas por menos de 14 euros. Parece increíble pero es cierto. Las mejores marcas de pastillas de lavavajillas se encuentran todas rebajadas en Amazon más de un 20%.

Este 'pack' incluye 110 pastillas. Amazon

-Por último, te dejamos otra de las compras más recurrentes de Amazon: las cápsulas de café para la Espresso. Con este pack rebajado te sale a 26 céntimos cada cápsula y ahorras ¡casi 10 euros!

Diez paquetes con diez cápsulas de aluminio cada uno. Amazon

