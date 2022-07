El 'blues' de la prisión entra en el Festival Grec

La compañía neoyorquina de artistas experimentales The Wooster Group exhibe por primera vez en el continente europeo el espectáculo 'The B-Side' y lo hace en el Festival Grec, del próximo miércoles 13 de julio al viernes 15 de julio. Las tablas del Teatre Lliure acogen a la veterana formación de teatro, danza y medios audiovisuales norteamericana creada a mediados de los años setenta y que en este montaje reinterpetra en directo el disco 'Negro folklore from Texas State Prison' publicado por reputado folclorista Bruce Jackson en 1965, actualmente profesor en la Universidad de Buffalo (Nueva York), que recogía los cantes de los presos negros condenados a trabajos forzados en las granjas-prisiones tejanas.

Las voces a capella de los intérpretes llenan el escenario junto con los comentarios y reflexiones de los propios internos que aparecen en el álbum original. En su mayoría, el repertorio de estos internos eran temas de gospel y espirituales. Este espectáculo lo estrenó mundialmente en el año 2016 The Wooster Group junto al actor Eric Berryman.

Para la directora de la compañía, Kate Valk, este montaje no es "una exhibición del dolor negro" sino una oportunidad para descubrir en vivo un "archivo" de folclore afroamericano lleno de "belleza" a pesar del contexto de cautiverio y de discriminación racial en el que emergió el cancionero.

Los actores-cantantes de esta obra escuchan en directo los temas del disco original mediante unos altavoces inalámbricos y los van reproduciendo al mismo tiempo que los comentarios que los acompañan. Los temas los interpretan en inglés y se subtitulan en catalán para los espectadores.

No es la primera vez que la veterana compañía neoyorquina explota este formato en escena. Ya lo hizo en Hula (1981) o L.S.D. (...Just The High Points...) (1984), usando discos grabados como inspiración de las producciones. Repitieron en 2014 con In Early Shaker Spirituals: A Record Album Interpretation, basado en el disco homónimo grabado en 1976 por las Sisters of the Shaker Community de Sabbathday Lake (Maine).

Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure de Montjuïc; De jueves a viernes a las 20.30 horas; Precio: 25 euros; barcelona.cat/grec.