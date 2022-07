La huelga indefinida de los centros de infancia de Madrid alcanza su cuarto día

Los profesionales que atienden en tres de los 21 centros de infancia del Ayuntamiento de Madrid cumplen este lunes su cuarta jornada de huelga indefinida para reivindicar sus mejoras laborales. Y es que, según el comité, es la plantilla "más precaria" de los servicios sociales municipales. Sus empleados quieren acabar con las diferencias salariales, ya que cobran una media de 3.000 euros menos que el resto de profesionales, así como, con la rotación de personal del 40%.

Seguimos dando voz a toda una plantilla a la que @Grupo5AyGsocial pretende silenciar con mínimos abusivos y lavado de imagen con los partidos políticos@AniortePepe se ha comprometido a escucharnos hoy. #huelgagrupo5 #fuerafondosbuitresdelosocial #grupo5precariza pic.twitter.com/6Q0lF3sMNr — Comite Empresa SEF (@ComiteSef) July 11, 2022

La compañía, por su parte, defiende que "cumple lo establecido tanto en los pliegos públicos de la concesión como en los convenios colectivos. De hecho, este mismo servicio se venía prestando en condiciones similares para el anterior equipo de gobierno municipal de la alcaldesa Carmena, a plena satisfacción de todas las partes interesadas", sostiene la empresa a 20minutos.

Grupo 5 también sostiene que en el proceso de negociación mantiene una posición de "negociación constructiva y posibilista con el objetivo de alcanzar un acuerdo, llegando a realizar dos propuestas de mejoras salariales en el marco del órgano de mediación que se han rechazado por el Comité". De acuerdo con la empresa, actualmente, el 60% de la plantilla tiene condiciones salariales por encima de convenio. El 25% de la plantilla tiene una mejora de la jornada, "esto significa que realizan menos horas de trabajo en el cómputo anual de lo que establece el convenio, y toda la plantilla dispone de más días de libre disposición que los establecidos en el convenio, además de tener un plan de igualdad y un plan de formación que ofrece mejoras adicionales para la conciliación y el desarrollo profesional".

El Ayuntamiento, por su parte, manda un mensaje de "tranquilidad" a los usuarios y promete ayudar en este conflicto de intereses. La vicealcaldesa de la capital, tras subrayar que se trata de una huelga "privada" que no atenta contra el Gobierno municipal sino hacia una empresa que presta servicios al Ayuntamiento, ha revelado que ya se está haciendo por "mediar para que lleguen a un acuerdo lo antes posible".

Porque es su deber, ha explicado, ya que, además, para ello es "vital" que estos profesionales que reivindican mejoras de sueldo puedan seguir trabajando para los servicios sociales, sobre todo, porque lo que hacen es "trabajar con personas". También el alcalde ha garantizado la atención a los usuarios de los centros de infancia, dado que "se han fijado unos servicios mínimos que permiten que se cubran los casos que lo necesiten".

La empresa privada confirma esta intermediación, así como, los servicios mínimos. "Nuestra comunicación con el Ayuntamiento es constante, colaborando continuamente en el seguimiento y gestión del servicio, ya que nuestro objetivo principal es el máximo bienestar de los niños, adolescentes y sus familias. En estos momentos, la atención a las familias se realiza con tranquilidad, manteniendo nuestro compromiso en la atención a la ciudadanía", dice Grupo 5.

La oposición exigirá mejoras salariales en el Pleno

Ante esta situación, Más Madrid y PSOE llevarán al próximo Pleno una proposición conjunta para "que se solucionen estos problemas, puesto que la diferencia salarial de las profesionales de Grupo 5 con otras empresas y con los propios trabajadores del Ayuntamiento es enorme".

"No puede haber este decalaje tan grande", dice la concejala de Más Madrid, Mar Barberán, quien cree que "no solo por las propias trabajadoras, también por la infancia con la que trabajan, que está en situación de riesgo". En esta línea, la portavoz socialista ha reivindicado en la presentación del nuevo modelo de servicios sociales, que "el eslabón más débil es el grupo 5", ya que están cobrando "hasta 3.000 euros menos al año, que el resto de la red asistencial". Por eso, Mar Espinar pide al Gobierno "que no se ponga de perfil y tenga altura de miras, como ha tenido la oposición al aprobar en consenso el nuevo modelo".

Vox también se ha unido a esta reivindicación. La concejal Arantxa Cabello dice llevar años denunciando "que la externalización sin control no puede estar sucediendo dentro del Ayuntamiento". A Vox les preocupa esta situación, "ya no por la empresa y los trabajadores, sino por las familias que pueden tener una desprotección".