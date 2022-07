Kirsten Dunst y Jesse Plemons se casan en Jamaica en una boda secreta

Se conocieron rodando la segunda temporada de Fargo, aunque debido a la timidez de él y a que ella estaba saliendo en ese momento con Garrett Hedlund no empezaron a salir hasta algo después.

Después de eso, Kirsten Dunst y Jesse Plemons se han convertido en una de las parejas más consolidadas de Hollywood, con dos hijos, llegando el segundo a mediados del año pasado, y con nominación conjunta al Oscar por la misma película (este 2022, con El poder del perro). Pero no estaban casados. Hasta ahora.

Tal y como una fuente le ha revelado al portal estadounidense de prensa rosa Page Six, la pareja se ha dado el "Sí, quiero" este pasado fin de semana. Eso sí, no lo ha hecho en cualquier lugar, sino en el resort de lujo GoldenEye en Ocho Ríos, una ciudad paradisíaca al norte de Jamaica, en el Mar Caribe.

De hecho, tras conocer la filtración un representante de la actriz de Spiderman, Melancolía o María Antonieta ha declarado al mismo medio: "Puedo confirmar que se han casado. Pero no se van a dar más detalles". Esto, claro, incluye la lista de invitados, que de todas formas se intuye que fue corta, en una ceremonia de corte más íntimo y secreto, con un perfil bajo como el que les gusta mantener incluso en los grandes eventos.

Fue también Page Six quienes sacaron a la luz que se habían comprometido, algo que ocurrió en enero de 2017, durante el fin de semana de los Globos de Oro, antes incluso de que naciera su primer hijo, Ennis, que ya tiene 4 años (el segundo fue bautizado James Robert y la noticia de su nacimiento se supo cuatro meses después de que llegase al mundo).

Esta boda es también resultado de la pandemia, dado que la idea de la pareja era haberse casado en 2020 ó 2021. El coronavirus y el embarazo y posterior parto de la actriz han ido posponiendo la ceremonia hasta este fin de semana, como ella misma reconoció en una entrevista con el periódico LA Times.

"Nos llamamos marido y mujer. Pero es ridículo pensar que tenemos que casarnos en este momento. Es que todavía no hemos planeado la boda. Hubo COVID, luego tuvimos otro hijo. Y yo no quería estar embarazada, casarme, tener una fiesta y no ser capaz de divertirme con todo el mundo", explicó.