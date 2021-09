Kirsten Dunst sorprende al revelar que ella y Jesse Plemons ya han sido padres por segunda vez

Su historia de amor es de esas historias para las que no hay mejor adjetivo que "cuqui", tal y como ella misma narró cuando le preguntaron cómo se enamoró de Jesse Plemons. Pero ahora no solo están consolidadas como una de las parejas más estables de Hollywood, sino que, sorpresivamente, Kirsten Dunst ha anunciado que ya han sido padres por segunda vez.

Su primer hijo, Ennis Howard Plemons, nació el 3 de mayo de 2018, apenas dos años después de conocerse y uno solo desde que se comprometieron. La noticia sobre que estaban esperando un segundo bebé saltó a finales de marzo de este año, tras una espectacular sesión de fotos que le realizó su amiga Sofia Coppola para W Magazine y en la que aparecía con una más que incipiente barriguita.

Sin embargo, todo parece indicar que aquellas imágenes se tomaron bastante antes de su publicación, porque Dunst ha revelado en una entrevista al diario The New York Times antes de asistir al Festival de Cine de Venecia para presentar The power of the dog, que dieron la bienvenida a su segundo hijo en plena primavera.

La estrella de 39 años ha desvelado que ella y Plemons, de 33, fueron padres por segunda vez hace cuatro meses, la edad del bebé, de quien también ha dicho el nombre que le han puesto, James Robert, asegurando que ambos están más que felices del nuevo rey de la familia.

"Este es el chico nuevo, el Big Kahuna", le aseguró al reportero del citado medio con su hijo en brazos y haciendo referencia a la famosa hamburguesa que nombrase Tarantino en su película Pulp Fiction. "Es un angelito, pero un angelito hambriento. Y un angelito pesado", bromeó.

La intérprete, de quien se ha rumoreado que saldrá en la próxima cinta de Spiderman, se disculpó con el periodista explicando que está "tan cansada" porque no ha dormido "toda la noche en cuatro meses". "También he desarrollado un tic en los ojos. Sin lugar a dudas, me siento en un momento realmente especial", añadió entre risas.

De esta forma ha confirmado que ya había dado a luz cuando fue captada por el Daily Mail cargando una mochila portabebés en junio y que la sesión de fotos fue bastante complicada, como ya explicó en aquel entonces: "Todas las tomas estaba en el suelo. Yo estaba como: 'No puedo levantarme'".