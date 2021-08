Tráiler de 'The Power of the Dog', el western de Jane Campion con Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst

12 años han pasado desde la anterior película de Jane Campion. Después de estrenar Bright Star (2009), los seguidores de la cineasta australiana se han tenido que conformar con las dos (estupendas) temporadas de la serie Top of the Lake mientras sumaban meses de espera hasta la llegada de un proyecto tan ansiado como The Power of the Dog, que finalmente ya tenemos ante los ojos.

The Power of the Dog es la adaptación de una novela homónima de Thomas Savage donde se relata el enfrentamiento entre dos hermanos, encarnados por Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons, adinerados rancheros de Montana en 1925. A Cumberbatch le toca el papel del agresivo Phil, que no tiene ningún problema en tratar con crueldad a una viuda (Kirsten Dunst) y su hijo (Kodi Smit-McPhee). Plemons, en cambio, es el afable George, que decidirá casarse con la mujer.

Eso enfurece a Phil, que empieza a desarrollar una obsesión inquietante tanto con ella como con su hijo, a quien acoge como discípulo, sin dejar claro si el acercamiento se debe a un cambio en su carácter o tiene intenciones más turbias.

Netflix estrenará el 1 de diciembre este western denso y brumoso, cuyo reparto lo completan Keith Carradine y Thomasin McKenzie. La dirección de fotografía corre a cargo de Ari Wegner (Lady Macbeth, In Fabric) y la banda sonora ha sido compuesta por Jonny Greenwood, el miembro de Radiohead que ha colaborado en las últimas películas de Paul Thomas Anderson.

The Power of the Dog primero pasará por el Festival de Venecia, el Festival de Toronto, el Festival de Nueva York y también estará presente en la sección Perlak del Festival de San Sebastián.

