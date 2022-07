Primeros detalles de Jameel Thermiotis, prometido de Iman de Jordania: origen venezolano y nombre cambiado

Ha pillado tan de sorpresa que nadie sabía quién era el novio. Este pasado martes la princesa Iman, la hija mayor de los reyes Abdalá II y Rania de Jordania, hacía público su compromiso de boda con su novio, Jameel Alexander Thermiotis, de quien hasta ahora se desconocía su existencia. De ahí que rápidamente muchos medios se hayan puesto a buscar quién es el nuevo miembro de la familia real hachemita.

La Corte Real, además, no daba ningún detalle sobre la pareja de la joven de 25 años y los mensajes, como los de su madre o su hermano, el príncipe heredero Hussein, solo servían para constatar su rápida aceptación y desearles toda una vida de felicidad a la pareja, que por ahora no tiene -o no se ha hecho oficial- ni fecha ni lugar de celebración del enlace.

Sin embargo, ya se conocen los primeros detalles de la vida de Jameel Alexander Thermiotis. Por ejemplo, que ese no fue el nombre con el que nació, algo que hizo en Caracas, la capital de Venezuela, en 1994 -por lo que este 2022 tiene 28 años-, aunque el origen de su familia por parte paterna sea griego.

Se le bautizó como Jimmy Alexander Thermiotis Hernández y estudió y se lincenció en Administración de Empresas en la Florida International University, en Miami, ciudad en la que residía con sus padres, Alejandro Thermiotis y Corina Hernández, fotógrafa y artista plástica, y sus dos hermanos, Alexia y Alejandro. Hoy por hoy se dedica al mundo de las finanzas y reside en Nueva York, donde aseguran que vivirá con Iman en cuanto se haya celebrado la boda.

Porque de hecho ya se presupone que fue en La Gran Manzana donde se conocieron hará unos tres años, momento en el que la princesa realizó allí un máster, también de Administración de Empresas, en la Parson’s School of Design. Aunque el inglés es el idioma en el que se comunican, Iman tiene conocimientos de español.

El nombre de Jimmy, de hecho, no es casual, sino que fue bautizado así en honor a su abuelo, Jimmy Thermiotis, fallecido en 2018 pero quien a su vez era muy conocido entre la élite venezolana dada su buena fortuna, al ser un famoso empresario que llegó a gestionar toda la marca Dior en el país latinoamericano.

Aunque de tradición cristiana, para su enlace con Iman el financiero habrá tenido que convertirse al Islam, de ahí que haya adoptado el nombre de Jameel. Con toda probabilidad, hasta que no se ha completado su conversión no se ha hecho público su enlace ni su relación, al igual que puede ser la razón por la que ha costado encontrar información sobre él.