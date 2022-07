La báscula 'smart' que te dice si tus kilos son de músculo o de grasa está rebajada para que te la lleves por 17 euros

No somos de los que creemos en la Operación Bikini, pero sí en la salud. Por ello, nos preocupamos de dormir las horas (¡y a la hora!) recomendadas, comer lo más saludable que nuestra ajetreada rutina nos permite y hacer el ejercicio que más satisfacción no produce, ya sea correr, jugar al pádel o asistir a clases de yoga. Sin embargo, y a pesar de todo ello, nos sigue dando vértigo un gesto tan simple como subirnos a la báscula: ¿y si no estamos dentro del normopeso? El problema es que entendemos los kilos como un conjunto, pero esto no es así: el número que marca la balanza también habla de cantidad de músculo, grasa, agua o composición ósea de nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo sabemos qué cantidad corresponde a qué?

La respuesta la tienen las básculas de impedancia: modelos smart que son capaces de arrojar datos bastante precisos sobre los diferentes índices, así como de elaborar informes actualizados sobre nuestra trayectoria y logros. Datos que es conveniente cotejar con el especialista correspondiente si queremos poner cartas en el asunto y mejorarlos, pero teniendo una primera radiografía de nuestro estado desde la comodidad del hogar. Lo mejor: ni si quiera hay que invertir mucho dinero para conseguir un modelo potente; sirva de ejemplo este a la venta en Amazon que, a pesar de tener más de 2.600 valoraciones, ¡está a la venta por menos de 17 euros!

La báscula de Healthkeep. Amazon

Elígela por...

Más allá del músculo y la grasa. Esta báscula es capaz de registrar, informar y almacenar los datos de hasta 13 medidas corporales diferentes, entre las que destacan el peso, la cantidad de grasa, agua o músculo, el IMC o el músculo esquelético, que pueden ser de gran ayuda para entender la composición de nuestros kilos. Además, es capaz de enviar la información que recoge a nuestra ‘app’ deportiva favorita, para que así podamos tener un perfil de salud completo que compartir y cotejar con nuestro médico.

Esta báscula es capaz de registrar, informar y almacenar los datos de hasta 13 medidas corporales diferentes, entre las que destacan el peso, la cantidad de grasa, agua o músculo, el IMC o el músculo esquelético, que pueden ser de gran ayuda para entender la composición de nuestros kilos. Además, es capaz de enviar la información que recoge a nuestra ‘app’ deportiva favorita, para que así podamos tener un perfil de salud completo que compartir y cotejar con nuestro médico. Alta precisión a tu servicio. Este modelo de Healthkeep usa sus cuatro electrodos sensibles para garantizar mediciones rápidas y precisas con incrementos de hasta 0,05 kilos y pudiendo registrar hasta los 180. Para lograrlo, cuenta con la ayuda de la plataforma de vidrio templado que recubre el dispositivo que, además, la dota de un diseño elegante y moderno.

Este modelo de Healthkeep usa sus cuatro electrodos sensibles para garantizar mediciones rápidas y precisas con incrementos de hasta 0,05 kilos y pudiendo registrar hasta los 180. Para lograrlo, cuenta con la ayuda de la plataforma de vidrio templado que recubre el dispositivo que, además, la dota de un diseño elegante y moderno. Válida para toda la familia. A diferencia de otros modelos disponibles en el mercado, este modelo está preparado para almacenar los datos de tantos usuarios como haga falta. Así, para asegurar que todos los miembros de la familia (o incluso amigos) pueden sacarle partido a esta báscula de impedancia, es compatible con el registro de perfiles ilimitados.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.