Aunque con los grupos con los que menos confianza tenemos nunca lo reconozcamos: ¡nos encanta el beach spreading! Lo practiquemos o no, cuando bajamos a la playa y vemos a esas familias bien organizadas con campamentos a los que no les falta detalle, mientras que nosotros solo llevamos la crema solar y una botella de agua, ¡la envidia nos corroe! Si bien es cierto que nos parece que acaparan más espacio del debido, verles con sus neveras bien surtidas, libros, juguetes y palas, sombrilla con esos ganchitos instalados para que no se nos llenen las pertenencias de arena y otros tantos objetos nos hace plantearnos que, quizá, no bajamos a la playa como es debido.

Sobre todo porque, al subir a casa, nuestra espalda ya no está para aguantar cinco horas de arena inestable ni nuestra paciencia para estar bajo el sol más rato del recomendado para evitar las insolaciones. Por eso, una silla playera puede ser el primer paso que necesitamos dar para calmar nuestras envidias y darnos un capricho estival con el que poder disfrutar de más horas a orillas del mar. Pero, si cargamos con ella, ¿cómo llevamos todo lo demás? Tranquilo, que en 20deCompras hemos descubierto el secreto de los expertos en beach spreading: con apariencia de carrito para que podamos transportarlo todo, este invento se transforma en silla o tumbona, con cojín para apoyar la cabeza y parasol para protegernos de la radiación. ¿Se puede pedir más?

La silla de playa multiposición de Amazon. Amazon

Con unas medidas de 117x67x60 centímetros que logran que nos quepa en cualquier recoveco, ya sea del trastero de casa o en el maletero del coche, este invento de Amazon es la solución a nuestros problemas de carga cuando vamos a la playa o al camping. Y es que, aunque parezca imposible, este gadget es un tres en uno que nos ayuda desde el transporte de los bártulos a la zona de acampada hasta el descanso posterior al solecito (¡preocupándose de que no nos insolemos!). Por un lado, cuando lo tenemos pegado, actúa como carrito: con una superficie plana en la que es fácil encajar, por ejemplo, la nevera, la bolsa con las toallas o los juguetes de los más pequeños. Por otro, en un simple movimiento, se convierte en la clásica silla playera que hace las delicias de aquellos que no soportan la arena o, por motivos de lo más diverso, necesitan estar en una postura cómoda y erguida.

Hasta aquí, todo (casi) normal. Pero es que este modelo tiene la particularidad de, en un gesto más, desplegar un apoyo para las piernas a modo tumbona y elevar un parasol para que podamos broncearnos tumbados sin pasar calor en la cabeza... ¡y evitar los dolores de espalda!

