Rocío Saiz: "Ser lesbiana me ha hecho perder entradas"

Rocío Sáiz, 11 de julio de 1991, Madrid.

No se puede estar más fuera de contexto que Rocío Sáiz haciéndose la manicura en Nail Star. "Me siento como un elefante en una cacharrería", asegura. Y es que, además de privilegio, admite que algo de rol de género arrastra y que eso de estar guapas y depiladas todo el día es una presión social que no está dispuesta a aguantar.

Cantante, actriz, presentadora y, sobre todo, activista. Su música es la herramienta para reivindicar su identidad, su posición, como mujer y como lesbiana: "Si tienes un altavoz deberías ayudar a los demás, por una cuestión moral".

Pero este año, por primera vez, además de actuar en las fiestas del Orgullo, lo ha hecho en el Festival de Música Mad Cool: "Creo que es un gran éxito para el colectivo, que no me metan siempre en los Orgullos, tener un espacio aquí también es importante".

Hace pocos meses ha sacado su disco en solitario, Amor amargo, y está con la gira, un disco muy personal que habla del amor desde el sufrimiento, como ella lo siente la mayoría de las veces. A mí me dijeron que cómo se me ocurría hacer un disco siendo mujer, lesbiana y mayor de 30", me dice, y añade: "Hay una cosa de la que no se habla, el edadismo, parece que una mujer a partir de los 30, 40 es inservible".

Y es que ha tenido que enfrentarse a muchos obstáculos a lo largo de su carrera, quizá por eso hoy habla claro, con voz propia, firme y sin complejos: "Soy consciente de que ser lesbiana me ha hecho perder entradas".

Pero siempre lo tuvo claro, desde que era prácticamente una niña, con 21 años, y creó el grupo Las Chillers, un proyecto que marcó un antes y un después para las mujeres artistas. Seis amigas homosexuales encima de un escenario haciendo versiones de Rocío Jurado, Camela o Mecano con mensaje feminista: "Nosotras nacimos en el momento y lugar oportuno, luchando como mujeres y luego como lesbianas, pero primero como mujeres".

Y es que mantiene que, a la condición sexual, se suma la condición de ser mujer, y se revela contra los estereotipos: "A las bolleras se nos ha estigmatizado siempre, que si somos intensas. El maricón es el que te decora la casa y las bolleras somos las que jugamos al fútbol y conducimos camiones". Y añade que la pluma de ambos es muy diferente: "La pluma marica es algo de lo que sentirte superorgullosa y la pluma bollera parece que tienes que esconderla".

Una artista a la que polémica la ha rodeado en numerosas ocasiones por enseñar los pechos en sus conciertos, un gesto con un claro mensaje: "Para mí es una reivindicación cien por cien…, y cuanto más me censuran más fuerza me da".

La escritora lituana Emma Goldman dijo: "Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa". Si hoy viviese, estoy segura de que asistiría a un concierto de Rocío Sáiz, porque si alguien puede demostrar que la revolución se hace bailando, es ella.