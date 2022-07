Carlos Vives: "Quien gobierne Colombia, tiene que hacerlo para todos"

Carlos Vives, 7 agosto de 1961, Colombia.

El colombiano Carlos Vives empezó a estudiar medicina, pero la farándula se le metió por las venas y ya no pudo dejar de cantar, bailar y actuar. Es el rey del vallenato, de la Cumbia, y de la telenovela, y no le tiembla el pulso ni le cae la gota fría si le pido que me improvise una escena, porque todo forma parte de él y todo le ha convertido en un referente de la música latina, una música que, sin él, hoy no sería el espejo en el que se mira la industria musical: "Todo lo que venía de Inglaterra o Norteamérica nos impactó y valoramos muy poco lo que teníamos como esencia, pero en distintas partes de Latinoamérica se han hecho cosas increíbles".

Y es que Cumbiana II, su último trabajo, son raíces, es tierra, es casa, la que le corre por las venas y la que atraviesa sus ríos: "A mí, cantar mi música e inventarme mi pop y mi rock con mis raíces me enseñó a entender un territorio".

Es un disco trufado de colaboraciones: los Black Eyed Peas, Ricky Martin o Camilo, la última revelación de la música latina con el que, a pesar de su diferencia de edad, comparte mucho más de lo que parece, un abrazo intergeneracional del que se nutren ambos: "Camilo es un joven de hoy, hace canciones de hoy, pero nuestras influencias son las mismas".

Un trabajo, el de Vives, que se atreve con todos los estilos: el rock, el hip hop, el merengue, la bachata, la salsa… "Yo me crie en la salsa, conviví con los grandes como Celia Cruz o Tito Puente", me dice.

Pero, a pesar de la edad, él se ganó el respeto de todos ellos porque hacía música colombiana, porque era auténtico: "Yo escogí un camino en la música y ese camino me lo valoraron, ha sido entender que el tiempo pasa, llegan nuevas formas, pero la esencia es lo que la gente quiere, que uno no cambie su forma de ser y de cantar", y añade: "Hoy es más importante la razón por la que uno hace las cosas que las mismas cosas".

Una esencia que le ha hecho permanecer en el tiempo y, no solo eso, sino mantenerse en lo más alto. Desde allí ha visto cómo ha cambiado la industria y su mismo país. Hoy día la izquierda acaba de ganar las elecciones en Colombia por primera vez en la historia con Petro a la cabeza y me comenta: "Me parece importante que quien vaya a gobernar Colombia entienda la diversidad de todo lo que somos y gobierne para todos. Yo creo que a los colombianos nos ha faltado reconocernos históricamente en todo lo que somos".

Hoy es más importante la razón por la que uno hace las cosas que las mismas cosas

Fue el primer artista colombiano en ganar un premio Grammy. Hoy día cuenta con dos de esos galardones, once Grammys latinos, y, además, dos premios Ondas, entre la larga lista de reconocimientos. Una lista que seguirá creciendo, porque asegura: "Yo canto para hablar de las cosas que nos unen", y a España se siente muy unido. Dará 4 conciertos en Madrid, acabando el 28 de julio en Las Noches del Botánico, porque para Carlos Vives la vida es infinita, y es que su apellido no es casualidad.