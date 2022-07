Manifestación para pedir la subida de sueldos y no perder poder adquisitivo por la inflación

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han convocado esta mañana una manifestación de diferentes sectores para reclamar la subida de los salarios y la activación de la negociación de los convenios colectivos. La manifestación ha salido desde cuatro puntos diferentes del centro de Barcelona para acabar concentrándose en la plaza Antonio Maura, frente a Foment del Treball.

Ramón González, secretario general de la Federación de Servicios de Catalunya, afirma que "en Cataluña, 1.200.000 personas se encuentran con sus condiciones congeladas en un contexto de alta inflación y por eso se ha de reactivar la negociación colectiva". Según González, esto supone "una transferencia de rentas, ya que las empresas no reducen beneficios y, sin embargo, en algunos sectores, el acuerdo salarial está congelado desde 2020, lo que al final significa un empobrecimiento de la clase trabajadora".

Esta manifestación es parte de una movilización mayor, que viene desde el mes de mayo. Hace un mes, en Madrid se reunieron 1.500 sindicalistas integrantes de las mesas negociadoras bloqueadas o en conflicto para denunciar la ruptura del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, AENC y la falta de voluntad negociadora de las patronales.

Ramón González insiste en que "no ha habido avances en materia salarial, sobre todo cuando no ha habido recorrido en el pacto de rentas a nivel estatal. El AENC no tiene visos de continuar, ni el Acuerdo Interconfederal de Cataluña tampoco". A juicio del secretario general de la Federación de Servicios de CC.OO, "las patronales están en un posición conservadora, suponemos que ganando tiempo para ver por donde van las expectativas económicas".

Bajo el lema "Salario o conflicte", CC.OO y UGT seguirán convocando movilizaciones y paros sectoriales si la negociación no avanza. Las reivindicaciones de ambos sindicatos son subidas salariales de como mínimo un 3,5% para este 2022, un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024. En todos los casos, piden que se incorporen clausulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores.