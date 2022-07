Diego, de 'La isla de las tentaciones', revela lo que no se emitió en el programa: "Lo peor de todo no se vio"

La isla de las tentaciones 3 causó furor entre los espectadores y fue la temporada más vista de la historia del reality. Diego participó con Lola Mencía, la que entonces era su pareja.

A raíz de su paso por la isla, Diego comenzó a tener fama en TikTok y es usual verle interactuar con sus seguidores respondiendo a las preguntas que le formulan, como: "¿Qué nos podrías contar de La isla de las tentaciones que no se haya visto en televisión?".

El cántabro contestó que "lo peor de todo no se ve, no se emite". De hecho relató un episodio un tanto escabroso que Telecinco decidió no incluir: "Un día en una fiesta estaba contentillo, me caí y con un vaso de cristal me abrí esta ceja. Me empezó a sangrar la ceja, me tuvieron que llevar al hospital".

"Cuando llegué, me hizo mucha gracia... Claro, son otros países. [...] Entré y había uno arreglando un banco con un martillo y luego me pasaron a una sala. Me pusieron en la camilla y, cuando me vino a coser, yo no sabía si era porque yo iba muy así, me parecía el de la entrada", aseveró. Asimismo, no perdió la oportunidad de aclarar que "no sabía dónde estaba y ni veía casi".

Uno de los momentos épicos de la temporada, no fue emitido en su totalidad por el carácter violento que el mismo Diego describe: "Cuando se lió Manuel González con Fiama Rodríguez y Stefany Martínez en la misma noche; como que Jesús se lo recriminó y tal y, bueno, estábamos también contentillos [...]. Se caldeó la cosa [...] y Los tuve que separar yo, no sé qué me dijo así Manuel porque estaba contento y tal y casi le enchufo yo a él".