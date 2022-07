Ortega Cano llama a 'Sálvame' y se enfrenta a Terelu Campos: "Para esta casa que dice que le amarga la vida, trabajan su hija y su mujer..."

José Ortega Cano y Terelu Campos han protagonizado este martes uno de los momentos más tensos que se han vivido a lo largo de la última entrega. Y es que el extorero ha llamado al programa para desmentir las últimas informaciones que Kiko Hernández ha transmitido sobre su familia.

El colaborador televisivo ha contado que Gloria Camila le lanzó el pasado fin de semana un ultimátum a Ana María Aldón para que abandonara a su representante, pasando a trabajar únicamente con el suyo propio. Una noticia que Ortega Cano -que dijo hace unos días que no quería volver a hablar públicamente sobre su entorno- niega a capa y espada.

"Solo quiero decir dos cosas. Mienten como bellacos. No han estado ni Gloria ni Ana, han estado el otro día aquí en mi casa. Ustedes han hecho una versión de que han hablado muchas cosas. Ni la una ni la otra han estado en mi casa. Han mentido en eso, no es verdad", se ha quejado.

Ortega Cano dice que están haciendo “escaño” con su vida🤭🤭 #yoveosalvame pic.twitter.com/kC9jqsRaOf — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) July 5, 2022

El marido de Ana María Aldón ha asegurado sentirse harto de la actitud de los tertulianos hacia su familia: "Estoy cansado de que ustedes tengan nada más que hablando de José Ortega Cano. No aguanto más. Voy a poner los abogados que sean necesarios para todos aquellos que estén en contra mía sin ningún motivo. Yo no hablo mal de nadie. Muchas gracias".

Terelu Campos ha criticado que el diestro les estuviera llamando "de usted". "Hombre, después de cómo me pones, ¿Cómo quieres que te llame?", ha respondido él, que ha añadido: "Venga, hombre, estáis haciendo escarnio con mi vida. No aguanto más. Y escucha una cosa. Todo esto lo que me da es fuerza y energía para luchar contra quién sea, ¿vale? Nada más. Adiós".

Ortega Cano ha colgado el teléfono bruscamente, lo que ha llevado a la colaboradora a dirigirse a él mirando a cámara. "Ni este programa ni ninguno de los que hemos planteado la situación de Ana María Aldón tenemos ningún miedo. Entre otras cosas, porque nosotros no hemos hecho ninguna exclusiva hablando de su familia", ha avanzado.

"Ninguno de esta productora ni de los que trabajan en otra productora. Si aquí se ha hablado de un problema entre su mujer y su hija es porque tanto su hija Gloria y su mujer lo han hecho en las revistas del corazón y en los platós", ha expresado.

"Entiendo perfectamente que estar en medio de una hija y una mujer es de todo menos fácil. Son las palabras con las que yo me he dirigido a usted. Lo que hemos constatado es lo que su mujer ha reclamado de usted. Ni de mí, ni de las productoras ni de ninguno de nosotros", ha señalado.

Finalmente, la hija de María Teresa Campos ha recordado que Gloria Camila "ha contestado en un programa" de Mediaset. "Esta casa que usted dice que le estamos amargando la vida, trabajan su hija y su mujer. Así que arréglenlo todo ustedes en casa José Ortega Cano, porque así evitará que en los programas se hable de usted y de su familia", ha zanjado.