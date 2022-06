En medio del revuelo que está causando la docuserie En el nombre del Rocío a la familia mediática de Rocío Jurado, José Ortega Cano ha intervenido este lunes en Ya son las ocho para pedir que se deje de hablar de sus problemas familiares en televisión. Lo ha hecho en directo y a través de una llamada telefónica, mostrándose muy molesto.

Aprovechando la presencia de Gloria Camila en el plató, pues todas las semanas acude como colaboradora, les ha pedido a esta y a su mujer, Ana María Aldón, que dejen de mencionarlo al hablar de sus desencuentros.

"Estoy cansado. Estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo soy. Es la primera vez que digo esto. Yo pido a todos los míos, primero a Gloria, que la quiero con toda mi vida, y a mi mujer, y a mi niño, que me dejen que haga mi vida", ha avanzado.

"Yo apoyo a todos, a Gloria, a Ana María… pero hay cosas que hay que respetar en la distancia. No quiero saber nada de la televisión", se ha sincerado, exigiendo que se le dé espacio, porque él respeta "mucho a todos los medios".

El extorero desea "vivir tranquilo". "Que dejen de hablar de mí. Estoy con unas y con otras, pero oye que me dejen a mí vivir", ha expresado, dejando sin habla a Gloria Camila. "No quiero polémicas con mi familia. Que me dejen a mí en un punto alejado de los medios de comunicación", ha lamentado.

Sonsoles Ónega intenta rebajar el ambiente

Sonsoles Ónega ha dado la razón a Ortega Cano, diciéndole que entiende su enfado, pero ha salido también en defensa de Gloria Camila. "A Gloria la tenemos porque es una profesional y porque nos encanta como trabaja. No viene aquí a hablar de Ana María, ni de su padre, ni de su familia, que lo tenga usted muy claro", ha subrayado.

"Viene aquí a trabajar y a hacer su carrera. Está trabajando divinamente y estamos muy contentos con ella", ha afirmado, dirigiéndose a la tertuliana: "Tu padre ha puesto la salud por encima de todo, así que su mujer debería tomar nota".

La influencer, por su parte, ha explicado que comprende a su progenitor: "Nos hemos reunido y me ha dicho que deje el tema. Pero yo llevo dos semanas dejando el tema".

"Yo lo único que aporté fue mi opinión sobre una colección que se hizo pública. No hice ninguna crítica dañina ni fea hacia la colección de Ana. Solo he respondido a cosas que se han dicho en otros programas", ha zanjado.