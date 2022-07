Barcelona recurrirá la sentencia del TSJC que anula la tasa de recogida de basuras de 2020

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anula la tasa de recogida de residuos instaurada en 2020. El regidor de Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha defendido este martes que el trabajo “se ha hecho bien” y que se trata de una tasa que se implementa de la misma forma en otros municipios del Estado, además de tener el aval de los servicios jurídicos y del Consell Tributari.

Badia también ha señalado que los importes “no se pueden devolver” y que mientras dure el proceso y no se pronuncie el Tribunal Supremo (TS) se seguirá “actuando con normalidad”. “Hemos recibido la noticia con sorpresa, porque no hemos innovado ni hemos hecho nada que no existiese”, ha añadido.

No hemos inventado nada, hace muchos años que se utiliza el mismo parámetro de cálculo” (Eloi Badia, regidor de Emergència Climàtica i Transició Ecològica)

Badia ha explicado que la sentencia “pone en duda” la forma en la que se calcula la tasa, en este caso con unos indicadores vinculados al consumo de agua. “El juez dice que la correlación entre las tipologías de vivienda y los residuos no está suficientemente justificada”, ha añadido el regidor. Un hecho que ha sorprendido al consistorio, ya que no solo se usa en otras ciudades de España, como por ejemplo Valencia o Zaragoza, sino que además existen otras sentencias que “validan la herramienta”.

El Ayuntamiento defiende que han adoptado “la fórmula más sencilla” a la espera de poder hacer un despliegue más “individualizado”. “No hemos inventado nada, hace muchos años que se utiliza el mismo parámetro de cálculo”, ha insistido el regidor.

La tasa sigue vigente

En cuanto a la vigencia de la tasa, Badia ha explicado que desde el momento en el que recurran la sentencia dejará de ser firme, y por eso ha apuntado que se ha de seguir actuando “como si estuviese vigente”. También se ha referido a los importes, que ha avanzado que “no se pueden devolver” porque son unas ordenanzas “que se han aprobado en Pleno”. “Hasta que el Supremo no responda no sabremos finalmente cómo queda”, ha concluido.