La Justicia tumba la tasa de recogida de residuos de Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarado nula la Tasa de Recogida de Residuos (TRR) del Ayuntamiento de Barcelona, que entró en vigor en julio de 2020 y se cobra a través de la factura del agua. La compañía Aigües de Barcelona (Agbar) presentó un recurso contencioso administrativo contra esta tasa y la Justicia le ha dado la razón.

Según ha adelantado el 'Tot Barcelona', el Tribunal considera que el informe técnico elaborado por el consistorio para justificar esta tasa es "excesivamente genérico" y "se desconoce cuál es el criterio para calcular el importe de las cuotas correspondientes a las diferentes categorías".

Agbar recurrió varios aspectos, pero este punto, afirma el TSJC, "justifica estimar el recurso contencioso administrativo, sin necesidad de entrar a analizar el resto de motivos de impugnación, y declarar la nulidad de la ordenanza fiscal de referencia por no ser ajustada a derecho". La decisión, no obstante, no es firme, por lo que el Ayuntamiento puede presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.

Aprobada por BComú, PSC y ERC

La tasa de recogida de residuos, en vigor desde julio de 2020, se aprobó en febrero de ese año con los votos a favor de los dos partidos del gobierno municipal (BComú y PSC) y los de ERC y con el objetivo de, más adelante, individualizar el impuesto de manera que pagase menos quien más reciclase.

Sin embargo, de momento, esta individualización de la eliminación de residuos sólo es posible llevarla a cabo en los barrios que, como Sarrià Vell o Sant Andreu del Palomar, disponen del servicio de recogida 'puerta a puerta'.

La puesta en marcha de esta tasa generó polémica porque, por una parte, tuvo lugar en plena crisis por la pandemia y, por otra, porque los vecinos de Barcelona pasaron a ser los únicos del área metropolitana que pagaban dos conceptos relacionados con los residuos: la tasa de recogida de residuos municipal y la tasa de tratamiento de residuos metropolitana.