Jorge Javier Vázquez aclara su estado de salud tras contagiarse de Covid: "He pasado unos días regulares"

Jorge Javier Vázquez fue uno de los grandes ausentes esta semana en la parrilla de Telecinco tras haber dado positivo en Covid. El presentador catalán no ha podido ponerse al frente de Sálvame, Supervivientes, Sálvame Mediafest ni Viernes Deluxe debido a su contagio, el pasado lunes.

Tras pasar la primera fase de la enfermedad, su evolución es positiva, tal y como ha confirmado en una entrevista en La Razón. "Me encuentro mejor, y el próximo lunes regresaré a la televisión", ha dicho el presentador.

"Ya ha pasado lo peor y me siento con fuerzas para mi vuelta", ha añadido Jorge Javier Vázquez.

Fue el pasado lunes, 27 de junio, cuando el presentador supo que tenía coronavirus, lo que provocó su ausencia de todos los programas que conduce en Telecinco durante esta semana. Adela González cogió las riendas de Sálvame, mientras que Carlos Sobera ocupó su lugar en la gala de Supervivientes del jueves -como ya había hecho con Ion Aramendi después de que también diese positivo-, y María Patiño hizo lo propio en el Deluxe del viernes.

Aunque se encuentra "bien" porque "el virus está desapareciendo", el presentador ha reconocido que ha pasado "unos días regulares. Aún tengo la voz un poco tomada", ha asegurado.

Su baja de la televisión también le ha servido a Jorge Javier Vázquez para hacer un parón y desconectar, de ahí que no se supiese nada de él hasta ahora. "Los médicos me dijeron a principios de semana que me tome las cosas con tranquilidad, y que mucho descanso. Y eso es lo que estoy haciendo", ha zanjado.