Consultorio de Vivienda: "Un grupo de vecinos se niega a modificar el horario de la piscina, ¿se puede cambiar o eso es inamovible?"

© Wunder Visuals de Getty Images via Canva.com. / Montaje: 20minutos.

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Pared medianera

PREGUNTA Les escribo porque mi casa está pareada con la de los vecinos, y a pesar de que compartimos una pared interior que separa las dos viviendas, esta pared continúa por fuera, ya que mi vivienda es más grande que la suya.

Ellos dicen que se trata de una pared medianera, pero yo entiendo que esta pared que sobresale es mía. ¿Pueden estos vecinos afirmar tal cosa o incluso impedir que pueda pintarla? Carlos

RESPUESTA DE LA EXPERTA Debemos entender como medianera aquella parte de la pared compartida por ambas viviendas.

Por lo tanto, la parte de la pared que se eleva y que sólo forma parte de la pared de su vivienda no tiene la consideración de medianera sino privativa.

Colillas y ceniza

PREGUNTA Tenemos unos vecinos que fuman en una ventana que da a otros patios y ventanas, en mi caso perteneciente a otra comunidad; la ceniza la tiran al patio y las colillas las tienen en una botella de 2 litros siempre en la ventana. La vía amistosa no funciono, ¿qué se puede hacer en este caso?

RESPUESTA DE LA EXPERTA en cuanto a la botella, no pueden hacer nada salvo que esté colocada de forma que pueda caerse y causar daños. Por lo que respecta a la ceniza, no solo es una actividad molesta sino que se traduce en suciedad para el patio.

Por ello, si la vía amistosa no ha surtido efecto, la comunidad podrá adoptar el acuerdo de iniciar una acción de cesación por actividades molestas regulada en el art.7.1 de la LPH.

Cuándo bañarse

PREGUNTA Hace cinco años, con el estreno de la comunidad, se decidió en junta y constó en acta que el horario de la piscina fuera de 11 a 15 horas y de 16 a 20 horas.

Yo no vivía entonces pero ahora sí y he propuesto, con otras viviendas, que ese horario se modifique de forma que se cierre a las 14 horas y a las 21, por lo menos hasta la mitad de agosto.

Somos 40 personas favorables a ese cambio, según los apoyos que he podido recopilar, de un total de 70 vecinos, pero el presidente de la junta dice que el primer horario es firme y no se puede cambiar. ¿Es eso posible? ¿Se puede cambiar el horario? ¿Hay que someterlo a votación o no es necesario? Gracias por su amable respuesta. Un saludo. Andrea.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El horario de apertura y cierre de la piscina se decide mediante la aprobación de una norma de régimen interior adoptando un acuerdo por mayoría simple de los propietarios asistentes a la junta.

Por lo tanto, no hay ningún impedimento legal para que la junta se pronuncie y adopte un acuerdo modificando el horario que de origen tenía la comunidad.